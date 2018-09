Lange: Die Wohnraumoffensive wird konkret

Berlin (ots) - Der Wohngipfel ist ein Erfolg für unsere Bau- undWohnungspolitikAm heutigen Freitag hat sich die Bundesregierung mit Vertreternvon Ländern, Kommunen, der Bau- und Immobilienwirtschaft, demDeutschen Mieterbund und den Gewerkschaften zum sogenannten"Wohngipfel" getroffen. Hierzu erklärt der StellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange:"Die Wohnraumoffensive wird jetzt konkret. Bund, Länder undKommunen haben die Herausforderung gemeinsam in die Hand genommen undzur Chefsache erklärt.Mit den Beschlüssen des Wohngipfels machen alle Akteure deutlich,dass bezahlbarer Wohnraum für die Menschen in Deutschland eine derwichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben ist.Mit der Umsetzung des Maßnahmenpakets sorgen wir für einenachhaltige Wohnraumversorgung in den Städten und Regionen. DieWohnungsmärkte werden sich dauerhaft durch günstigeres Bauenstabilisieren. Wesentlich sind dafür die Baulandmobilisierung, dieBaukostensenkung und Investitionsanreize.Entscheidend ist dabei, dass die sich ergänzenden Maßnahmen zügigumgesetzt werden. Die von Bund, Länder und Kommunen eingesetztenfinanziellen Mittel sind gut investiertes Geld, damit Wohnen inDeutschland für alle Menschen erschwinglich ist - das erwarten dieMenschen zu Recht. Wohnen ist ein Stück Lebensqualität."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell