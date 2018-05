Lange/Wegner: Tag der Städtebauförderung

Berlin (ots) - Am 5. Mai wird in über 500 Kommunen gestaltetAm 5. Mai 2018 findet bundesweit zum vierten Mal der Tag derStädtebauförderung statt. Hierzu erklären der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange, und derbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Kai Wegner:Ulrich Lange: "Die Städtebauförderung in Deutschland ist eingroßer Erfolg. Sie ist ein wichtiger Pfeiler der positivenstädtebaulichen Entwicklung in den Kommunen. Wir wollen die Kommunenhierbei weiterhin intensiv unterstützen. Viele Projekte haben dazubeigetragen, dass sich die Lebensqualität in den Städten undGemeinden stetig verbessert hat. So helfen Maßnahmen derStädtebauförderung dabei, gleichwertige Lebensverhältnisse überall inDeutschland herzustellen.Mittlerweile stellt der Bund rund eine Milliarde Euro für dieStädtebauförderung zur Verfügung - mehr als je zuvor. ImHaushaltsentwurf 2018 wird dies fortgeführt. Das ist gut investiertesGeld, von dem die Bürgerinnen und Bürger direkt profitieren.Attraktiv sanierte Altstädte oder modernisierte Großsiedlungen wurdenmeist mit Mitteln der Städtebauförderung ermöglicht."Kai Wegner: "Von der Städtebauförderung profitieren große Städteund kleine Gemeinden gleichermaßen. Über 500 dieser Kommunenbeteiligen sich mit vielfältigen Programmpunkten am Tag derStädtebauförderung. Vom Stadtteilfest, über Baustellenführungen bishin zu Filmvorführungen - ein bundesweiter Strauß von Angeboten. Sowird die gemeinsame Förderung von Bund und Ländern für viele Menschenerlebbar gemacht.Stadtentwicklung für die Bürger hat ihre größten Erfolge, wenn siegemeinsam mit den Bürgern geplant und umgesetzt wird. Darum werdenauch Fraktionsmitglieder an Veranstaltungen teilnehmen undansprechbar sein."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell