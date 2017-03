Lange Wege kurz gemacht

Hamburg (ots) - Monatlich nutzen 50.000 Patienten europaweit dastelemedizinische Angebot der Online-Praxis DrEd und sparen beimvirtuellen Arztbesuch Zeit.Schnell geht anders. Nicht alle haben den nächsten Arzt um dieEcke. Das bedeutet mitunter lange Anfahrtswege zur nächstenArztpraxis und ist ärgerlich; insbesondere dann, wenn man regelmäßigauf Medikamente angewiesen ist. Ärztemangel, der vor allem inländlichen Regionen Deutschlands zunimmt, verschärft das Problem.Schon jetzt warten Patienten im Durchschnitt 17 Tage auf einenArzt-Termin und 27 Minuten im Wartezimmer. Eine Lösung liegt wenigeKlicks entfernt: Das telemedizinische Angebot von DrEd bietet alsAlternative den Arztbesuch aus der Ferne.Online-Arzt, Online-Beratung, Online-Rezept: Für Menschen, die inärztlich unterversorgten Regionen leben oder die immobil sind,bedeutet das vor allem eins: Zeitersparnis. Denn bei DrEd kann derArzt ohne Wartezeit auf den Termin oder im Wartezimmer sofortkonsultiert werden. Davon profitieren zum Beispiel Patienten mitAsthma, deren Therapie bereits eingestellt ist und die lediglich ihrverschreibungspflichtiges Asthmaspray benötigen."Mit DrEd richten wir unser Angebot auch an die Menschen, denender Zugang zur ärztlichen Versorgung erschwert ist", erklärtGeschäftsführer David Meinertz, der DrEd vor sechs Jahren in Londongründete.Um die Online-Praxis von DrEd zu nutzen, benötigen Patienten nebeneiner Internetverbindung nur einen Laptop, ein Smartphone oder einTablet. Bereits nach wenigen Minuten ist das Nutzerkonto bei DrEdangelegt. Dann wählt der Patient die gewünschte Behandlung aus undbeantwortet einen medizinischen Fragebogen. Alle Angaben werden vonÄrzten im Detail geprüft, bevor ein Rezept ausgestellt wird. Ist dieDiagnose nicht klar, fragt der Arzt nach. Im Zweifel verweist DrEdden Patienten an die Arztkollegen vor Ort.Auf Wunsch des Patienten wird das Rezept an eine Versandapothekeweitergeleitet und das Medikament innerhalb von 24 Stunden nach Hausegeliefert.Für den Besuch einer Sprechstunde fallen 9 bis 29 Euro Kosten an.Werden Arzneimittel ärztlich verordnet, erstellt der Arzt einPrivatrezept. Ob die Krankenversicherung die Kosten für dieBehandlung und das Medikament erstattet, klärt der Patient mit seinerKrankenversicherung.Das Behandlungsspektrum von DrEd umfasst die Allgemeinmedizin,Innere Medizin, Frauengesundheit, Männergesundheit und Reisemedizin.Die Praxis von DrEd ist Montag bis Freitag telefonisch von 9 bis 18Uhr unter 0049 (40) 8740 8254 zu erreichen. Beraten oder behandelnlassen können sich Patienten jederzeit online aufhttps://www.dred.com/.Über DrEdDrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen fürPatienten in Europa. Die Online-Arztpraxis wurde 2011 von DavidMeinertz und Amit Khutti in London (UK) gegründet. Seitdem wurdenmehr als 1 Million Online-Sprechstunden in Deutschland, Österreich,Schweiz, Irland und England besucht. Die bei DrEd angestellten Ärzteberaten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig per Internet(www.DrEd.com), Telefon und Video. DrEd gehört zur Health Bridge Ltd,die in Großbritannien bei der Aufsichtsbehörde für Arztpraxen "CareQuality Commission" (CQC) registriert ist.Pressekontakt:DrEdVictoria Meinertzvictoria@dred.com+44 (0)790 460 5346Original-Content von: DrEd, übermittelt durch news aktuell