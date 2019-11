Lange/Sendker: Steigende Investitionen in alle Verkehrsträger

Berlin (ots) - Umweltfreundliche Verkehrspolitik wird auch 2020 fortgesetztZur abschließenden Beratung des Haushalts 2020 des Bundesministeriums fürVerkehrs und digitale Infrastruktur erklären der stellvertretende Vorsitzendeder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange und der Haushaltsberichterstatterder Arbeitsgruppe, Reinhold Sendker:Ulrich Lange: "Der Verkehrshaushalt 2020 sieht Milliarden für den Ausbau desbundesweiten Schienensystems und des Regionalverkehrs vor. Das ist ein klaresSignal für eine klimafreundliche Verkehrspolitik. Dieser Haushalt finanziertnicht nur die Straßen, Schienenwege und Wasserstraßen, sondern auch innovativeMaßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms. Mit diesenZukunftsinvestitionen wird die Luft in den Städten sauberer, der ÖPNVattraktiver und das Schienennetz leistungsfähiger. Auf den richtigen Mix kommtes an, denn wir nehmen alle Verkehrsträger in den Blick. Wir werden Radwegeausbauen, Elektroautos bundesweit an die Ladeinfrastruktur anschließen undalternative Kraftstoffe auch für Verkehrsflugzeuge fördern. Bei der digitalenInfrastruktur gibt es nochmals deutlich mehr Mittel für den Glasfaserausbau.Außerdem geht der Bund erstmals mit einer Milliardensumme die Förderung desMobilfunknetzausbaus in ländlichen Regionen an."Reinhold Sendker: "Wenn wir Güter- und Personenverkehre verstärkt auf dieSchiene sowie auf die Wasserstraßen verlagern wollen, braucht es mehrFachpersonal beim Eisenbahnbundesamt und bei der Wasser- undSchifffahrtsverwaltung. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass beide Verwaltungenim Jahr 2020 mit insgesamt 274 Stellen zusätzlich ausgestattet werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4451236OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell