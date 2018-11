Lange/Schön: 5G in der Stadt und im ländlichen Raum

Berlin (ots) - Gleichwertige Lebensverhältnisse beim MobilfunkDer Beirat der Bundesnetzagentur hat heute über die Vergaberegelnfür die 5G-Mobilfunknetze gesprochen. Der Beirat hat das Benehmenhergestellt. Hierzu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Ulrich Lange und Nadine Schön:Ulrich Lange: "Der Entscheidungsentwurf der Bundesnetzagentur zuranstehenden 5G-Frequenzvergabe hat sich deutlich verbessert. Wirsehen jedoch weiterhin die Gefahr, dass in den Bereichen derverpflichtenden Versorgungsauflagen ein Mobilfunkflickenteppichentsteht. Der Bürger findet sich im Funkloch wieder. Das betrifftinsbesondere den ländlichen Raum mit den vielen Bundes- undLandstraßen und Schienenstrecken. Hier müssen wir eine zuverlässigeMobilfunkversorgung für alle Bürger sicherstellen. Sollten sich dieMobilfunknetzbetreiber nicht auf freiwillige Kooperationen einigen,muss daher die Bundesnetzagentur die Möglichkeit haben, inAusnahmefällen ein lokales Roaming anzuordnen. Hierfür schaffen wirin den nächsten Wochen die gesetzlichen Grundlagen. AlleMarktbeteiligten müssen jetzt Rechts- und Planungssicherheit haben."Nadine Schön: "Wir wollen eine Mobilfunkversorgung in der Stadtund auf dem Land: Ob Bauernhof oder Millionenstadt, ob Westen oderOsten, ob flaches Land oder Berge - die Menschen müssen überalltelefonieren und mobil im Internet unterwegs sein können. Dafürbrauchen wir 2G,3G, 4G und perspektivisch 5G im ganzen Land. Es istpositiv, dass sich die Bundesnetzagentur bewegt und ihren Vorschlagüberarbeitet hat - zum Wohle unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auchunserer Wirtschaft. Klar ist: Mit der Frequenzvergabe allein ist esnicht getan. Um die Funklöcher zu schließen und Leitmarkt für 5G zuwerden, bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Wir brauchenzwei Masterpläne: den ersten zur Schließung der Funklöcher und denzweiten für den Ausbau von 5G. Als Bundestagsfraktion wollen wiralles dafür tun, um schnell ans Ziel zu kommen. Dazu gehört auch,dass wir den EU-Kodex zügig umsetzen und den Bußgeldrahmen erhöhen.So können wir das realisieren, was wir versprochen haben: hoheAuflagen, permanentes Monitoring und wirksame Sanktionen - für einenMobilfunkausbau in der Stadt und auf dem Land."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell