Lange/Bilger: Carsharing fördern

Berlin (ots) - Anhörung bestätigt Nutzen des künftigenCarsharinggesetzes für moderne MobilitätDer Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages hat am gestrigenMittwoch eine Anhörung zum Entwurf des Carsharinggesetzesdurchgeführt. Dazu erklären der Sprecher für Verkehr und digitaleInfrastruktur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ulrich Lange und derzuständige Berichterstatter Steffen Bilger:"Die Anhörung der Experten hat es bestätigt: Unser Gesetzentwurfist der richtige Ansatz für die Stärkung moderner Mobilitätinsbesondere in Großstädten. Das gilt sowohl für stationsunabhängigeals auch für stationsgebundene Angebotsmodelle.Wenn sich mehrere Nutzer ein Auto teilen, dient das derVerringerung des motorisierten Individualverkehrs und damit auch derParkplatzsituation und der Umwelt. Der Einsatz von elektrischenFahrzeugen im Sinne unseres Elektromobilitätsgesetzes ist dabeibesonders nachhaltig.Unser Gesetzentwurf schafft die Voraussetzungen fürParkbevorrechtigungen und Parkgebührenbefreiungen. Auch wird eskünftig möglich sein, für entsprechend gekennzeichnete Fahrzeugebesondere Parkflächen im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen zukönnen. Klar ist aber auch, dass Sicherheit und Leichtigkeit desVerkehrs gewahrt bleiben. Wir werden das Gesetz schon in derkommenden Woche beschließen, damit es schnellstmöglich in Krafttreten kann."