Lang & Schwarz-Aktie: Kommt jetzt das böse Erwachen?

Die Aktie geht seit der Absage der Hauptversammlung in die Knie. Eigentlich sollte das Aktionärstreffen morgen, am 26.08.2021, stattfinden. Doch nun sah sich die Gesellschaft dazu gezwungen, die Hauptversammlung abzusagen. Konkret geht es um eine mögliche Steuerbelastung, die Jahre zurückliegt. Da hier ein zweistelliger Millionenbetrag im Raum steht, hat der Vorstand eine Rückstellung in Höhe von 45 Mio. Euro gebildet.