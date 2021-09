Lang & Schwarz-Aktie: Kaufen oder abwarten?

Da hat es Rumms gemacht. 45 Millionen Euro an Rückstellungen hat die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft bilden müssen – aufgrund möglicher finanzieller Belastungen ausgelöst durch Ermittlungen gegen das Unternehmen in Sachen “CumEx”. Zudem wurde die Hauptversammlung verschoben. Der geplante Aktiensplit als auch die Dividende könnten so ausfallen.

Damit ging es für die Lang & Schwarz-Aktie um fast die Hälfte abwärts. Von rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung