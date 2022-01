Lang & Schwarz Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Lang & Schwarz weist am 21.01.2022, 14:04 Uhr einen Kurs von 79.1 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Investment Banking & Brokerage" geführt.

Die Aussichten für Lang & Schwarz haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lang & Schwarz. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Lang & Schwarz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Lang & Schwarz auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Lang & Schwarz ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,65 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 265,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

Sollten Lang & Schwarz Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Lang & Schwarz jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Lang & Schwarz Aktie.

Lang & Schwarz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...