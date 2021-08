Lang & Schwarz-Aktie: Jetzt ist alles in der Schwebe!

Mit einer vergleichsweise kurzen Meldung verursachte Lang & Schwarz in der abgelaufenen Woche ein echtes Erdbeben an den Börsen. Die Hauptversammlung des Unternehmens wurde kurzerhand verschoben, was für sich genommen noch kein Drama ist. Die Begründung dafür hatte es aber in sich.

Die Rede ist von steuerstrafrechtlichen Ermittlungen, Beobachter vermuten einen Zusammenhand mit Cum-Ex-Geschäften. Im Fokus sollen Geschäfte von 2007 bis 2011 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung