Berlin (ots) -Lang Lang veröffentlicht eine digitale Deluxe-Ausgabe von Piano Book. Piano Bookist im März 2019 erschienen und hat sich zum international erfolgreichstenKlassikalbum dieses Jahres entwickelt. Die neue Encore Edition kommt nun am 15.November 2019 bei Deutsche Grammophon heraus. Sie enthält neben dem Repertoirevon Piano Book sechs weitere neue Stücke. Begleitet wird die Veröffentlichungvon drei Videos, die den Künstler in Aufführungen zeigen, und sechs Kurzfilmen,in denen Lang Lang über die Stücke spricht.Piano Book fand bemerkenswerte Resonanz. Das Album belegte in den USA,Großbritannien, Deutschland, Frankreich, China und Japan die ersten Ränge derKlassikcharts und kam in Österreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, derSchweiz und Großbritannien in die Popcharts. Lang Langs Aufnahme von BeethovensFür Elise erreichte darüber hinaus in China den vierten Platz in den offiziellenPop-Single-Charts. Mit bislang 60 Millionen Streams ist Piano Book Lang Langsstärkstes Streaming-Debüt. In den sozialen Medien hat der Künstler inzwischenüber 15 Millionen Follower.Piano Book - Encore Edition ist eine Sammlung von 47 Stücken, darunter neueAufnahmen von »Süße Träumerei« aus Tschaikowskys Kinderalbum, »Iwan singt« ausChatschaturjans Die Abenteuer des Iwan, Christian Petzolds Menuett in g-Moll ausJ. S. Bachs Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach und die drei Sätze vonFriedrich Kuhlaus Sonatine in C-Dur op. 20 Nr. 1. Aber auch Highlights wieBeethovens Für Elise, Chopins »Regentropfen«-Prélude und das Präludium in C-Duraus Bachs Wohltemperiertem Klavier, die schon auf dem Originalalbum erschienensind.Mit seinem Piano Book-Projekt möchte Lang Lang das eigene Können an eine neueGeneration von Musikliebhabern weitergeben. Seine Arbeit mit der Lang LangInternational Music Foundation, die seit ihrer Gründung vor über zehn JahrenFördergelder in Millionenhöhe für die Unterstützung junger Musiker eingeworbenhat, erlaubte ihm einen besonderen Einblick in die Musikerziehung. 40 MillionenKinder inspirierte die Kunst des Pianisten zum Klavierspiel. Zugleichentwickelte Lang Lang überaus erfolgreiche pädagogische Musikprogramme, darunterKeys of Inspiration®, 101 Pianists®, Young Scholars und Play It Forward®. InShenzhen eröffnete er eine eigene Musikschule, die Lang Lang Music World. InPartnerschaft mit dem unabhängigen britischen Musikverlag Faber Music erschiendie Lang Lang Piano Academy, eine Reihe von Klavierbüchern für junge Pianistenvon heute, darunter auch die »Score Box«-Deluxe-Edition von Piano Book.Lang Langs Arbeit wird von seiner festen Überzeugung getragen: »Musik macht dasLeben besser - sie heilt, sie führt zusammen, sie inspiriert, und sie macht unszu besseren Menschen«. Mit dieser neuen Encore Edition hofft Lang Lang, alte undneue Fans für klassische Musik zu begeistern.Konzerttermine03.11.19, München, Philharmonie27.02.20, Berlin, Konzerthaus01.03.20, Wiesbaden, Kurhaus05.03.20, Leipzig, Thomaskirche13.03.20, Freiburg, Konzerthaus17.03.20, Wien, Konzerthaus