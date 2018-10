In Landwirtschaftsbetrieben schlummert Energiesparpotenzial / DBU-Modellprojekt mit 18 Höfen in elf Bundesländern abgeschlossen - Ergebnisse bundesweit übertragbar

Osnabrück (ots) - Können Landwirtschaftsbetriebe mehr Energiesparen und neben der Umwelt auch den Geldbeutel schonen? Sie können!Je nach Betriebsschwerpunkt durch das Optimieren von Lüftungsanlagen,das Umstellen der Beleuchtung auf Leuchtdioden, beim Vorkühlen derMilch oder dem Einsatz von Eigenstromanlagen. Selbst vorsichtigberechnet könnten z.B. alleine durch den flächen-deckenden Einsatzvon Vorkühlern bei Milch in Deutschland 90.000 Tonnen Kohlendioxid(CO2) jährlich eingespart werden, was dem privatenJahres-Stromverbrauch einer 160.000-Einwohner-Stadt entspricht. Dasist das Ergebnis eines Modellprojektes, an dem sich seit 2015 18landwirtschaftliche Betriebe in elf Bundesländern be-teiligt haben.Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt(DBU), die das Projekt fachlich und finanzi-ell gefördert hatte: "DieErgebnisse sind bundesweit für die land-wirtschaftliche Praxisübertragbar. Das ist ein mehr als respek-tables Ergebnis und machtMut zur Nachahmung."Chancen für Klimaschutz- und EnergieeffizienzmaßnahmenkommunizierenVor 50 Energieeffizienzberatern, Landwirten, Vertretern ausPolitik, land-wirtschaftlichen Berufsverbänden,Beratungsorganisationen und der Wis-senschaft wurden heute in der DBUin Osnabrück die Ergebnisse des Modellprojektes vorgestellt unddiskutiert. Carla Schied von der Energieeffizienz BeratungLandwirtschaft der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaftund der ländlichen Räume (LEL), Baden-Württemberg, erinnerte daran,dass seit 2015 dazu bundesweit Vertreter von Beratungsorganisationenaus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz,Niedersachsen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommernund Schleswig-Holstein eine Kooperation gebildet hatten. DieEnergieeffizienzexperten hätten in ihren Bundesländern und zusätzlichnoch in Brandenburg und Sachsen-Anhalt gearbeitet, um Chancen fürKlimaschutz- und Energie-effizienzmaßnahmen in der Landwirtschaft zukommunizieren, zu demonstrieren und für die landwirtschaftlichePraxis erfahrbar zu machen.Sicherstellen einer hohen Qualifikation derEnergieeffizienzberaterEin Kernziel des Projekts sei das Sicherstellen einer hohenQualifikation der Energieeffizienzberater in der Landwirtschaftgewesen, weil es bisher keinen Lehrplan und keine Ausbildung dafürgebe. Dazu sei ein Lehrplan auf Grundlage von Erfahrungen ausdurchgeführten Fortbildungen für Energieberater entwickelt worden.Die Leuchtturmbetriebe und die Energieberater seien von denKooperationspartnern benannt worden. Alle im Projekt tätigenEnergieberater seien in den einzelnen Bundesländern bzw. mittlerweileauch im Bundesprogramm zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung derEnergieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau anerkannteSachverständige. Die Berater seien mindestens zweimal im Betriebgewesen."Leuchtturmprojekte": Ergebnisse effizienzverbessernder MaßnahmenZwei Betriebsleiter und Berater berichteten von ihren"Leuchtturmprojekten". Alexander Hake, Landwirt aus Borgentreich(Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen), stellte zusammen mit demEnergieeffizienzberater Rolf Feldmann von der LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen die effizienzverbessernden Maßnahmen in seinemBetrieb vor. Bei der Getreidevermahlung sowie durch die Optimierungder Lüftungsanlage und die Umstellung der Beleuchtung aufLeuchtdioden (LED) habe der Betrieb seinen Energiebedarfkontinuierlich senken können: An Strom eine jährlicheEnergieeinsparung von 46 Prozent (33.130 Kilowattstunden, kWh), einejährliche Kostensenkung von 54 Prozent (8.930 Euro) und einejährliche Minderung von Kohlendioxid (CO2) von 64 Prozent (ca. 26Tonnen CO2). Manfred Ittig, Agrarprodukte Lichtenberg und AntjeZibell, Energieberaterin der LMS Agrarberatung beideMecklenburg-Vorpommern, erreichten durch Umstellen der Beleuchtungauf LED, Einsparung im Notkühler und Eigenstromnutzung aus derPhotovoltaik-Anlage als Ersatz für fossile Energie eine jährlicheEnergieeinsparung von 39.000 kWh, eine jährliche Kosteneinsparung von19.970 Euro und eine jährliche Minderung der CO2-Emissionen um100.600 Kilogramm, wie sie berichteten."Wichtiger Baustein, um Klimaschutz im Betriebsgeschehen zuetablieren"Angetan von den Ergebnissen aller 18 landwirtschaftlichenProjektbetriebe zeigte sich DBU-Generalsekretär Bonde: "Über 30verschiedene Energieeffizienzmaßnahmen wurden in den Betriebenidentifiziert und spürbare Klimaschutzeffekte in der Praxisaufgezeigt." Wenn alle Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt seien,würden 1.260 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart, was dem jährlichenprivaten Stromverbrauch von 560 Vier-Personen-Haushalten oder 2.240Privatpersonen entspricht. Bonde: "Das Projekt zeigt als Besonderheitund Innovation, was eine gelebte Zusammenarbeit von verschiedenenBeratungsorganisationen aus dem ganzen Bundesgebiet gemeinsamerreichen kann: Impulse geben und eine Multiplikatoren-Wirkungentfalten. Bewusstsein für Energieeffizienzpotentiale in den Köpfenlandwirtschaftlicher Betriebsleiter am praktischen Beispiel der 18Leuchtturmbetriebe zu schaffen, ist ein wichtiger Baustein, umKlimaschutz im praktischen Betriebsgeschehen zu etablieren." DieProjektergebnisse stehen zur Verfügung unterwww.energieeffizienz-landwirtschaft.de.Ansprechpartner:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell