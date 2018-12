Auch Landwirte wollen in Frankreich demonstrieren

PARIS (dpa-AFX) - Die Proteste gegen die französische Regierung weiten sich aus.



In der kommenden Woche wollen auch die Landwirte demonstrieren. Das kündigte die Bauerngewerkschaft FNSEA am Mittwoch an, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ein Grund für die Wut der Bauern sei "Agri-Bashing" - also pauschale Angriffe auf den Berufsstand der Bauern, erklärte die Vorsitzende Christine Lambert. Die Bauen fühlten sich "gedemütigt". Auch das geplante Verbot des Unkrautgifts Glyphosat ärgere die Bauern.

Die Bewegung wolle sich allerdings nicht den "Gelben Westen" anschließen, so Lambert. Die nach den Warnwesten im Auto benannte Protestgruppe demonstriert seit November gegen Steuererhöhungen. Mittlerweile gibt es auch Proteste an französischen Gymnasien, Schüler wehren sich gegen Reformen im Bildungsbereich./nau/DP/men