Landwehr Software unterstützt Petition: Textformerfordernis statt Schriftformerfordernis

Wietmarschen-Lohne (ots) - Mit einer Online-Petition ruft dasKölner Zeitarbeitsunternehmens StaffRent zu mehr Umweltbewusstseinauf. Die Firma Landwehr Computer und Software GmbH unterstützt dieAktion mit dem Ziel, 50.000 Unterschriften zu sammeln. Hintergrundder Petition ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), das seit2017 zwingend die Schriftform inklusive Originalunterschrift aufPapier bei Arbeitnehmerüberlassungsverträgen vorschreibt. Wird einsolcher Vertrag nicht auf diese Weise geschlossen, ist er ungültig.Das kostet Zeit, Geld, verursacht einen hohen Verwaltungsaufwand undbelastet die Umwelt unverhältnismäßig. Die praktische Lösung liegtauf der Hand: Textformerfordernis statt Schriftformerfordernis.Personaldienstleistungsunternehmen zu Umweltbelastung gezwungenDas AÜG ist unmissverständlich. Aus § 12 Absatz 1 der Vorschriftergibt sich, dass die beteiligten Parteien einerArbeitnehmerüberlassung Verträge auf Papier ausdrucken undunterzeichnen müssen. An Ressourcenschonung ist dabei nicht zudenken. In der Praxis stehen die folgenden zwei umweltbelastendenOptionen zur Auswahl:1. Entweder werden die Verträge zweifach ausgedruckt,unterschrieben und im Original wieder zurückgeschickt. Das bedeutetzusätzlich zum Papier- und Stromverbrauch die Aufwendung vonDruckerverbrauchsmaterialien wie Toner und Entwickler. Hinzu kommendie Ressourcenbelastung durch den postalischen Versand sowie der hoheZeitaufwand.2. Die zweite Variante ist, dass ein Vertragspartner persönlichmit den ausgedruckten Unterlagen zum anderen Vertragspartner fährt,die Verträge unterschreiben lässt und wieder zurückfährt. DieCO2-Bilanz dieser Variante fällt um ein Vielfaches schlechter aus,ist aber unter Zeitdruck und bei relativer räumlicher Nähe derVertragsparteien gängige Praxis.Das Textformerfordernis würde es im Gegensatz zumSchriftformerfordernis ermöglichen, Verträge rechtsverbindlich onlineinnerhalb kürzester Zeit zu schließen. Die Vertragsschließung ließesich nahezu ohne CO2-Belastung bewerkstelligen, sieht man einmal vonden elektronischen Geräten und deren Energieversorgung ab. ImVergleich zum Schriftformerfordernis aber wäre die Umstellung auf dasTextformerfordernis von drei Vorteilen geprägt: weniger Kosten,weniger Zeit, weniger Umweltbelastung.Schriftform bei Verträgen abschaffen, Textform einführenDie Herstellung des Papiers ist der CO2-Stressor Nummer 1.Letztlich wird für die Papierproduktion Holz benötigt, was unterEinsatz von Wasser und weiteren Ressourcen eine enormeUmweltbelastung darstellt. Ebenfalls unnötige Ressourcenverschwendungin Sachen Zeit, Geld und Umwelt ist, dass die ausgedruckten Verträgeverwaltet und gemäß geltender Steuergesetze für mindestens 10 Jahrearchiviert werden müssen, bevor sie dem Schredder zum Opfer fallen.Der Verwaltungsaufwand ist immens und erschwert derPersonaldienstleistungsbranche ihre Arbeit.Diese Aspekte sprechen gegen zwei prominente Zielsetzungen derBundesregierung, nämlich schnell Menschen in ein Arbeitsverhältnis zubringen und die Digitalisierung voranzutreiben. Die Lösung ist ganzeinfach: Wird die Schriftform zugunsten der Textform abgeschafft, istkein Papier mehr nötig, weil der Vorgang vollständig digitalabgewickelt werden kann. Allen steuerlichen und rechtlichen Vorgabenwäre Genüge getan, ohne Ressourcen zu verschwenden. Die technischenLösungen wie die gesicherte digitale Unterschrift sind vorhanden, siedürfen aber Kraft Gesetz von der Personaldienstleistungsbranchederzeit nicht benutzt werden. Damit sich der zuständigePetitionsausschuss endlich dieser Situation annimmt, unterstütztLandwehr Computer und Software GmbH die Unterschriftensammlung.Über Landwehr Computer und Software GmbHDas Familienunternehmen wurde 1994 gegründet und hat im April 2019einen Technologieinvestor als Partner dazugenommen. Die Firma bietethochspezialisierte Softwarelösungen für Personaldienstleister,Gebäudedienstleister, Handel, Produktion, Agrar und Eventmanagementan.