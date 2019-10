Mainz (ots) -"Raus aus dem Studio und rein in die Landeshauptstadt" heißt eswieder für das "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 25. Oktober 2019. ZweiTage vor der Landtagswahl in Thüringen ist das "ZDF-Morgenmagazin"von 6.00 bis 9.00 Uhr live mit "Moma vor der Wahl" in Erfurt.Der Redaktionsleiter und Moderator des "ZDF-Morgenmagazins"Andreas Wunn meldet sich jede halbe Stunde aus einem Gasthaus immittelalterlichen Stadtkern Erfurts und spricht live mit denSpitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, die laut deraktuellen Umfrage bei der Landtagswahl in Thüringen über dieFünf-Prozent-Hürde kommen dürften.Ministerpräsident Bodo Ramelow, Die Linke, ist um 8.00 UhrGesprächsgast. Für ihn und seine rot-rot-grüne Koalition wird dieWahl eine Zitterpartie, denn laut der jüngsten Umfrage wird es fürdie amtierende Regierung nicht für eine Mehrheit reichen. Das liegtvor allem an den schwächelnden Koalitionspartnern - der SPD undBündnis 90/Die Grünen. Ihre Spitzenkandidaten - Wolfgang Tiefenseeund Anja Siegesmund - stellen sich ebenso wie Bodo Ramelow den Fragenvon Andreas Wunn. Der CDU-Landeschef Mike Mohring ist um 7.00 Uhr zuGast bei "Moma vor der Wahl". Zünglein an der Waage in Thüringenkönnte die FDP werden. Schafft sie den Einzug in den Landtag, könnteeine ganz neue Konstellation möglich werden: eine Viererkoalition mitCDU, SPD, Grünen und FDP.Die Mehrheitsverhältnisse im thüringischen Landtag könntenschwierig werden. Das liegt nicht nur an den Umfragewerten der CDU,die fast gleichauf ist mit der Linken. Sondern auch an einer starkenAfD. Der Spitzenkandidat der AfD, Björn Höcke, hat das Gespräch mitdem "ZDF-Morgenmagazin" abgesagt.Mit "Moma vor der Wahl" verlässt das "ZDF-Morgenmagazin" dasStudio und ist kurz vor der Wahl live in der Landeshauptstadt,berichtet über die Stimmungs- und Ausgangslage in dem Bundesland,fühlt den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten auf den Zahn undfragt, welche Themen die Bürgerinnen und Bürger bewegen.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinZDF-Politbarometer: https://kurz.zdf.de/o4m/Sendungsseite: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttps://twitter.com/morgenmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell