Landtagsbeschluss stärkt die Rechte von Menschen mit Behinderung im Saarland - Behindertengleichstellungsgesetz

Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Menschenrechte begrüßtdie Verabschiedung des SaarländischenBehindertengleichstellungsgesetzes am 19. Juni."Dem Saarland ist es gelungen, den gesetzlichen Rahmen für dieGleichstellung von Menschen mit Behinderungen deutlich zu stärken",erklärte Valentin Aichele, Leiter der Monitoring-StelleUN-Behindertenrechtskonvention des Instituts. Das Gesetz habewichtige Impulse der UN-Behindertenrechtskonvention hinsichtlich desBegriffs von Behinderung, der Barrierefreiheit sowie der Stellung desLandesbehindertenbeauftragten aufgegriffen und damit die Rechte vonMenschen mit Behinderungen deutlich gestärkt.Institutsdirektorin, Beate Rudolf, erklärte: "Wir begrüßen, dassder Saarländische Landtag beschlossen hat, die Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention durch eine unabhängigeMonitoring-Stelle begleiten zu lassen. Das ist ein starkes Signal fürdie Menschen mit Behinderungen im Saarland." Das Institut sei bereitserfolgreich auf gesetzlicher Grundlage mit dem unabhängigenMonitoring in Nordrhein-Westfalen betraut. "Wir freuen uns daher,dass das Saarland hinsichtlich des unabhängigen Monitorings mit demInstitut zusammenarbeiten möchte."WEITERE INFORMATIONENMonitoring auf der Ebene der Bundesländer http://ots.de/nZoc97Gesetz zur Änderung des SaarländischenBehindertengleichstellungsgesetzes und weiterer gesetzlicherVorschriften (Drs. 16/618) vom 31.10.2018https://www.landtag-saar.de/file.ashx?FileName=Gs16_0618.pdfÄnderungsantrag (Drs. 16/873) vom 12.06.2019 http://ots.de/CCAqf1Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist mit dem Monitoringder Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention betraut worden undhat hierfür die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonventioneingerichtet. Es hat gemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2UN-BRK) den Auftrag, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zufördern, zu schützen und die Umsetzung der Konvention in Deutschlandzu überwachen. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 inDeutschland rechtsverbindlich.Pressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359-14 * Mobil: 0160 966 500 83E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell