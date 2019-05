Landstrom soll günstiger werden - EEG-Umlage wird reduziert

HAMBURG (dpa-AFX) - Landstrom für Schiffe soll in deutschen Seehäfen günstiger werden.



Nach langen Verhandlungen habe sich die Bundesregierung bereiterklärt, die sogenannte EEG-Umlage für Landstrom auf 20 Prozent zu reduzieren, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind gute Nachrichten für die maritime Wirtschaft - und unser Klima." Die Versorgung von Schiffen mit Landstrom während ihrer Liegezeiten soll die Luftbelastung in den Häfen senken. Bislang ist der "saubere Strom" aber um ein Mehrfaches teurer als der von den Dieselaggregaten der Schiffe selbst produzierte.

"Durch die Reduzierung der EEG-Umlage auf 20 Prozent wird die Nutzung von Landstrom für die Reedereien wirtschaftlicher", sagte Tschentscher. Derzeit beträgt die Umlage 6,4 Cent je Kilowattstunde. Sie sinkt nun also für Landstrom auf 1,28 Cent.

In Hamburg wurde 2016 die europaweit erste Landstrom-Anlage für Kreuzfahrtschiffe in Betrieb genommen - bislang aber nur wenig genutzt. Seit der vergangenen Woche gibt es in Kiel Landstrom für Fähren. In Rostock sollen Schiffe ab kommendem Jahr mit Landstrom versorgt werden können. Vor allem große Kreuzfahrtschiffe benötigen viel Strom - vergleichbar mit dem Bedarf einer Kleinstadt.

Hamburg hatte sich schon lange für eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) stark gemacht, um einen wirtschaftlichen Betrieb von Landstrom-Anlagen zu ermöglichen./fi/DP/jha