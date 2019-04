Landstar SystemDas gibt’s ja gar nicht, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Landstar System, die im Segment "Lkw-Verkehr" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.04.2019, 07:23 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 109,58 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Landstar System einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Landstar System jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Landstar System auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Landstar System sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Dividende: Derzeit schüttet Landstar System niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 2,2 Prozentpunkte (0,6 % gegenüber 2,8 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für Landstar System liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Landstar System vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 113,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (109,58 USD) könnte die Aktie damit um 3,73 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Landstar System-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.