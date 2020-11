Landstar: Finanzchef tritt zurück!

Nachdem der Markt am Montag geschlossen wurde, hat Landstar System Inc. (NASDAQ:LSTR) den Rücktritt von CFO Kevin Stout mit sofortiger Wirkung bekannt. In dem bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Antrag hieß es, Stout werde in die Rolle des Sonderberaters von Präsident und CEO Jim Gattoni wechseln.

Gattoni, der von 2007 bis 2014 CFO war, wird bis zur Suche nach einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung