Landshuter KunstmuehleWas steht jetzt noch aus, ?

Landshuter Kunstmuehle, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 10:44 Uhr) mit 314 EUR nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Munich.

Landshuter Kunstmuehle haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Landshuter Kunstmuehle aktuell 1,91. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,43 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Landshuter Kunstmuehle bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Landshuter Kunstmuehle wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Landshuter Kunstmuehle auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Landshuter Kunstmuehle-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 297,33 EUR mit dem aktuellen Kurs (314 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +5,61 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (319,36 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,68 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Landshuter Kunstmuehle-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.