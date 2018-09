Landsberger geht in die Offensive: Vorwürfe von Foodwatch sind falsch / Stellungnahme zur Medienberichterstattung über die Landsberger Wurstspezialitäten

Landsberg (ots) - Die Landsberger Wurstspezialitäten GmbH & Co. KGweist die aktuell seitens der Organisation Foodwatch gestreutenVorwürfe "schwerer Hygienemängel" in ihrem Betrieb in Landsbergzurück. "Dieser Vorwurf ist eindeutig falsch. Jeder, der den Betriebin Landsberg kennt, weiß das. Foodwatch liegen auch entsprechendeErklärungen der zuständigen Behörden vor Ort vor, dass dieseEinschätzung nicht zutrifft. Aber um öffentliches Aufsehen zuerregen, werden diese Falschbehauptungen trotzdem erhoben. Das istungeheuerlich", sagt Pressesprecher Dr. André Vielstädte. Foodwatchhat am 20. September 2018 einen Bericht veröffentlicht, in dem überdie behördlichen Kontrollen bei den Landsberger WurstspezialitätenGmbH & Co. KG und angebliche Versäumnisse des Unternehmens in derHygiene des Betriebs berichtet wird. Das Magazin SPIEGEL Online undandere Medien hatten daraufhin berichtet."Entsprechend weisen wir auch die Vorwürfe in den Medien zurück,die auf Grundlage der Foodwatch-Pressemitteilung entstanden sind.Hier werden haltlose Vorwürfe ohne Kenntnis der Bedingungen vor Ortweitergetragen. Das finden wir unverantwortlich", sagt Vielstädte.Die zuständige Behörde hat gegenüber Foodwatch bestätigt, dass essich bei den beschriebenen Mängeln "aus Sicht der Überwachungsbehördenicht um gravierende, sondern in der Regel lediglich um geringfügigeVerstöße handelte und diese unmittelbar durch den Betrieb abgestelltwurden." Dennoch erweckt Foodwatch den Eindruck einer mangelndenSorgfalt, der die Landsberger Wurstspezialitäten GmbH & Co. KGentschieden widerspricht."Wir haben uns entschieden offen und transparent mit der Anfrageumzugehen und haben Foodwatch bereits am 11.7. eingeladen, denBetrieb anzusehen und die jeweiligen Kontrollberichte im Detail zubesprechen. Foodwatch hat sich jedoch bedauerlicherweise entschieden,statt Aufklärung in der Sache eine Skandalisierung durch Pressearbeitzu beginnen. Wir stehen aber weiterhin für einen Dialog bereit", sagtVielstädte.Hintergrund:Die Landsberger Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG wurde im Oktober2017 aus einer Insolvenz übernommen. Das Unternehmen wurde in denfolgenden Monaten umgebaut, verbessert und erneuert. Dabei standenProduktionssicherheit, die Sicherung der Arbeitsplätze und dieEntwicklung neuer Produktionskonzepte und Produkte im Vordergrund,die heute am Standort produziert werden. Einzelne Beanstandungen, obberechtigt oder nicht, hat das Unternehmen berücksichtigt undbehoben, bzw. eventuelle Missverständnisse mit derÜberwachungsbehörde klären können. Durch Sanierungsmaßnahmen konntezudem sichergestellt werden, dass diese dauerhaft für die Zukunftausgeschlossen werden können. Die Sanierung des Standortes erfolgteim Laufe des Jahres in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden.Das Landratsamt hat die Sanierung fachlich begleitet.Pressekontakt:Dr. André Vielstädte, Tel: 05242/961-5338,E-Mail: andre.vielstaedte@toennies.deOriginal-Content von: Landsberger Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell