Unterföhring (ots) -- Sky ermöglicht vom 16. bis 22. November eine einzigartige Nachtim Original U-Boot- Mit exklusiver Preview der ersten beiden Episoden der SkyOriginal Production "Das Boot", einem mehrgängigemKapitänsdinner, Besuch von zwei Serienschauspielern,VIP-Shuttleservice und vieles mehr- Buchbar vom 2. bis 15. November auf Airbnb, weitere Infos aufsky.de/deinboot- Die Serie "Das Boot" läuft ab 23. November immer freitags um20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 HD und für alleEntertainment-Pakete alle acht Episoden auf Abruf2. November 2018 - Beim Klabautermann, ab heute werden ausLandratten echte Seebären. Denn Sky ermöglicht mit der Aktion "DeinBoot" vom 16. bis 22. November allen Fans die einmalige Chance aufeine unvergessliche Nacht in der U-Boot Filmkulisse aus dem Kultfilmvon 1981 in der Bavaria Filmstadt. Und das ist kein Seemannsgarn:Alle Interessenten können sich ab heute, 2. November, biseinschließlich 15. November unter www.sky.de/deinboot mit einerkreativen Begründung bewerben und dann vielleicht schon bald für eineNacht die Leinen lösen und in eine unvergessliche U-Boot-Nachteintauchen, die ganz im Zeichen der neuen Sky Serie "Das Boot" steht.Zur Aktion "Dein Boot":Ein VIP-Shuttle holt die bis zu vierköpfige U-Boot Crew amFlughafen oder Hauptbahnhof München ab und chauffiert sie in dieBavaria Filmstudios. Nach einer Führung durch das 51-Meter langeU-Boot wird ein standesgemäßes mehrgängiges Kapitänsdinner in derMannschaftskombüse serviert. Zwischen schmalen Pritschen und breitenTorpedos sehen die Bewohner dann die ersten beiden Episoden der mitSpannung erwarteten Sky Serie "Das Boot" noch vor der Premiere am 23.November und erleben eine einmalige Nacht im U-Boot. Übernachtenmüssen die Gäste übrigens nicht in den 50 cm breiten, bretthartenKojen. Sky kümmert sich natürlich um ein gemütliches Bett für dieU-Boot-Besatzung. Als absolutes Highlight statten zweiSerienschauspieler (Klaus Steinbacher und Philip Biernstiel) an einemAbend dem U-Boot einen Besuch ab. Buchung unter: sky.de/deinbootÜber "Das Boot":Die Geschichte der neuen Event-Serie Das Boot beginnt im Herbst1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung während desZweites Weltkrieges immer brutaler wird. Im Herbst 1942 ist die U-612im besetzten Frankreich bereit für ihre Jungfernfahrt. Unter ihnenbefindet sich auch der neue Kaleun des U-Bootes, Klaus Hoffmann (RickOkon). Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten undklaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Sie werdenkörperlich und mental an ihre Grenzen getrieben und schließlichbeginnen zwischenmenschliche Spannungen die Loyalitäten an Bord aufeine harte Probe zu stellen. In der Zwischenzeit gerät die Welt vonSimone Strasser (Vicky Krieps) in der Hafenstadt La Rochelle außerKontrolle. Simone ist hin- und hergerissen zwischen ihremZugehörigkeitsgefühl gegenüber Deutschland, der Résistance und einergefährlichen und verbotenen Liebe. Dabei lernt sie mehr über sichselbst als jemals zuvor und begibt sich in Lebensgefahr.Facts:Originaltitel: "Das Boot", Dramaserie, D/USA 2018, 8 Episoden àca. 60 Min., Regie: Andreas Prochaska. Drehbuch: Tony Saint, JohannesW. Betz. Produzenten: Moritz Polter, Oliver Vogel, Jan S. Kaiser fürBavaria Fiction; Marcus Ammon und Frank Jastfelder für SkyDeutschland; Jenna Santoianni für Sonar Entertainment. Darsteller:Rick Okon, August Wittgenstein, Franz Dinda, Leonard Scheicher, VickyKrieps, Lizzy Caplan, Tom Wlaschiha, Vincent Kartheiser, JamesD'Arcy, Thierry Frémont, Rainer Bock, Robert Stadlober, StefanKonarske. Ausstrahlungstermine: Ab 23. November 2018 für SkyEntertainment Kunden alle acht Episoden verfügbar auf Sky Ticket, SkyGo und auf Abruf. Parallel dazu immer wöchentlich freitags inDoppelfolgen ab 20.15 Uhr auf Sky 1HD. Wiederholungen u.a. freitagsab 22.20 Uhr und samstags ab 20.20 Uhr und sonntags ab 21.45 Uhrjeweils auf Sky 1 HD, montags ab 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD unddonnerstags ab 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:External CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell