Landrat von Oder-Spree: Tesla-Genehmigungsverfahren werden Jahre dauern

Beeskow (ots) - Der Landrat von Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD), hat vor zuhohen Erwartungen bei den Genehmigungsverfahren für die geplante Teslafabrikgewarnt.Bei den Genehmigungen geht es sowohl um die Fabrik als auch um den Ausbau derInfrastruktur und den Neubau von Wohnungen, sagte Lindemann am Donnerstag imInforadio vom rbb:"Wenn wir die Verkehrsinfrastruktur und auch die soziale Infrastruktur den neuenBedarfen anpassen, werden wir sicherlich Jahre brauchen. Das ist aber auch allenBeteiligten klar. Jetzt geht es erst einmal darum, dass dieProduktionsvoraussetzungen geschaffen werden und da ist der Ball im Spielfeldvon Tesla. Tesla hat jetzt in der Hand, in welcher Qualität die Unterlagenvorgelegt werden und wie schnell wir dann auch in Genehmigungsverfahrenvorankommen."Der Elektro-Automobilhersteller hatte angekündigt, ab dem ersten Halbjahr 2020ein Werk in Grünheide errichten zu wollen. Durch Milliardeninvestitionen könntendort bis zu 8.000 Arbeitsplätze entstehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4459421OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell