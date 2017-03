Mainz (ots) -Unterschiedliche Lebensmodelle auf dem Land stellt die"ZDF.reportage" am Sonntag, 2. April 2017, 18.00 Uhr, in "Luxus, Landund Leute - Zwischen Glamour und Kuhstall" vor. Drei Wochen spätererkundet die "ZDF.reportage" das moderne Landleben: Am Sonntag, 23.April 2017, 18.00 Uhr, geht es um "Trecker, träumen, tanzen - Dasjunge Leben auf dem Land".Das Landleben in Luxus-Unterkünften und Bauerngehöften nimmt die"ZDF.reportage" am kommenden Sonntag in den Blick und begleitet zweiganz unterschiedliche Familien durch ihren Alltag: eine Adels- undeine Bauernfamilie. Die eine lebt in einer alten Burg, die andere aufeinem Bauernhof. Familie von Schöning ist zuhause auf einerRitterburg im mittleren Niedersachsen, die auch für die Veranstaltunggesellschaftlicher Events genutzt wird. Die beste Ausbildung für denNachwuchs hat für diese Familie oberste Priorität. Familie Aicherlebt in zweiter Generation auf dem Kiasnhof in Oberbayern. Die Arbeithält sie rund um die Uhr auf den Beinen, Landwirt Gottfried und seineFrau Gertrud haben niemals Feierabend. Und auch ihre fünf Kindermüssen mithelfen - vor und nach der Schule.Dass die Jugend auf dem Land nicht immer in die Fußstapfen derEltern treten möchte und den bäuerlichen Hof übernehmen will, zeigtdie "ZDF.reportage: Trecker, träumen, tanzen - Das junge Leben aufdem Land" am Sonntag, 23. April 2017, 18.00 Uhr. Der 27-jährigePatrick macht lieber Musik und ist mit seiner Band auf Tour, als denheimischen Bauernhof zu übernehmen. Er ist einer von dreiProtagonisten, die in der "ZDF.reportage" vorgestellt werden. DerFilm fragt, wie die Jugend auf dem Land tickt - gesellschaftlich,persönlich, politisch. Welche Themen bestimmen ihr Leben? Bietet dasLand für sie eine attraktive Zukunft und möchten die Jugendlichendort weiter leben? Oder zieht es sie immer stärker in die großenStädte?Pressemappe: http://ly.zdf.de/z4aJ/http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell