Im österreichischen Zell am See laufen seit Dienstag, 16. Oktober2018, die Dreharbeiten für einen neuen ZDF/ORF-Landkrimi: StefanieReinsperger und Manuel Rubey klären in "Das dunkle Paradies" ihrenzweiten Fall in der Region Salzburg. Regie führt Catalina Molina nachdem Drehbuch von Sarah Wassermair und einer gemeinsamen Idee. Inweiteren Rollen spielen Andrea Wenzl, Wolfgang Rauh, MurielBaumeister, Nikolaus Paryla und andere.Postenkommandantin Franziska Heilmayr (Stefanie Reinsperger),eigentlich in Krimml beschäftigt, stolpert geradezu in ihren neuenFall: Als in Zell am See ein Edel-Callgirl ermordet wird, fällt dererste Verdacht auf Roland Teichtner (Wolfgang Rauh), den Bruder ihrerFreundin Annie (Andrea Wenzl). Auf deren Bitten hin mischt sichFranziska immer wieder in die Ermittlungen ein - sehr zum Unwillenihres Ex-Kollegen, des leitenden Kriminalbeamten Martin Merana(Manuel Rubey). Franziska gelingt es jedoch, ihn nach und nach aufihre Seite zu ziehen. Die beiden beginnen, gemeinsam in derKleinstadt unbequeme Fragen zu stellen. Sie machen sich zunehmendFeinde und ahnen nicht, dass sie einer Verschwörung auf der Spursind, die bis in Regierungskreise reicht."Das dunkle Paradies" ist eine Produktion der epo-film(Produzenten: Dieter Pochlatko, Jakob Pochlatko) in Koproduktion mitORF und ZDF; mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und LandSalzburg. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. Die Dreharbeiten inZell am See sowie in Sankt Pölten dauern voraussichtlich bis 15.November 2018, ein Sendetermin steht noch nicht fest.