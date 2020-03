Mainz (ots) - Im Kamptal/Österreich laufen seit Mittwoch, 11. März 2020, dieDreharbeiten für den neuen ZDF-/ORF-Landkrimi "Vier". Julia Franz Richter undRegina Fritsch spielen das Ermittler-Duo. In diesem zweiten Landkrimi, der inNiederösterreich verortet ist, führt Marie Kreutzer Regie nach ihrem eigenenDrehbuch. In weiteren Rollen stehen Oliver Rosskopf, Manuel Rubey, LaurenceRupp, Susanne Michel, Wolfgang Hübsch, Rainer Wöss und andere vor der Kamera.Hochwasser in Krumau am Kamp: Im Keller eines seit Langem unbewohnten Hofeswerden die sterblichen Überreste von drei Säuglingen entdeckt. Der Fund ruftMarion Reiter (Regina Fritsch) vom Morddezernat St. Pölten auf den Plan. Ihrwird die unerfahrene, aber hartnäckige Gemeindepolizistin Ulli Baumhackl (JuliaFranz Richter) zur Seite gestellt. Die beiden finden im Ort heraus, dass sichvor Jahren auf dem Hof eine Familientragödie zugetragen hat: Die Tochter ist alsElfjährige spurlos verschwunden, daraufhin hatte sich der Familienvater erhängt.Die Mutter ist wenig später weggezogen, kein Mensch hat je wieder von ihrgehört. Nun treffen die Ermittlerinnen auf den Wiener Arzt Benjamin Ludwig(Manuel Rubey), der als neuer Eigentümer des Hofs seine Praxis dort eröffnenwill. Ihn und seinen Lebensgefährten Matthias (Laurence Rupp) scheint diedüstere Vorgeschichte nicht zu stören - bis sie von der Vergangenheit eingeholtwerden."Vier" ist eine Koproduktion der Film AG (Produzenten: Alexander Glehr, JohannaScherz) mit ORF und ZDF; hergestellt mit Unterstützung des Fernsehfonds Austriaund des Landes Niederösterreich und nach den Richtlinien des ÖsterreichischenUmweltzeichens als "Green Producing" umgesetzt. Die Redaktion im ZDF hat DanielBlum. Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten im Kamptal sowie in Wien bis 8.April 2020, ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/landkrimihttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4545504OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell