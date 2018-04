Landkreistag weist Gewerkschaftsforderungen als überzogen zurück

POTSDAM (dpa-AFX) - Vor der wohl entscheidenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat der Deutsche Landkreistag die Forderungen der Gewerkschaften als überzogen zurückgewiesen.



"Eine Einigung kann nur gelingen, wenn die Gewerkschaften kompromissbereit sind", sagte Landkreistags-Präsident Reinhard Sager am Samstag laut Mitteilung. "Die Forderungen sind jedenfalls aus kommunaler Sicht nicht erfüllbar und würden zudem in den unteren Tarifgruppen zu Lohnsteigerungen führen, die mit der realen Preisentwicklung nichts mehr zu tun hätten."

Die Gewerkschaften fordern für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die dritte Tarifrunde ist nach dem Start am Sonntagnachmittag bis Montag angesetzt, könnte aber auch erst am Dienstag oder Mittwoch enden. Eine weitere Runde ist vorerst nicht angesetzt. In den vergangenen Tagen hatte es massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst gegeben./seb/DP/stk