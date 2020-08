Landkreispräsident: Maskenpflicht im Unterricht notwendig

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Landkreispräsident Christian Bernreiter sieht keine Alternative zur Maskenpflicht im Unterricht.



"Wir sind vorbereitet, aber der Vollbetrieb wird eine Herausforderung aufgrund der räumlichen Situation. An der Maskenpflicht im Unterricht wird deshalb kein Weg vorbeiführen", sagte der CSU-Politiker dem "Münchner Merkur".

Bernreiter plädiert für bundesweit einheitliche Regelungen in der Corona-Krise. "In den vergangenen Wochen gab es ja eher einen Überbietungswettbewerb bei den Lockerungen", kritisierte er im Gespräch mit der Zeitung. "Wir müssen jetzt alle demokratischen Kräfte bündeln und nicht so einen Vorwahlkampf führen. Ein zweiter Lockdown wäre fatal für unser Land, das müssen wir unbedingt verhindern."/miu/DP/eas