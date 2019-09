Landkreise: Engagement des Bundes muss am Stammtisch sichtbar sein

MERSEBURG (dpa-AFX) - Der Deutsche Landkreistag fordert vom Bund mehr Engagement gegen den Klimawandel und für die Digitalisierung auf dem Land.



"Am Ende muss für die Menschen vor Ort etwas Sichtbares herauskommen, das auch an den Stammtischen als guter Beitrag zur strukturellen Stärkung wahrgenommen wird", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. Dies betreffe die Digitalisierung und den Klimawandel ebenso wie den wirtschaftlichen Strukturwandel und den sozialen Zusammenhalt.

Bei der Jahrestagung des Deutschen Landkreistags am Mittwoch in Merseburg in Sachsen-Anhalt steht unter anderem das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land im Fokus. Konkret fordern die deutschen Landkreise etwa eine verbindliche Zusage für den flächendeckenden Ausbau des Mobilfunkstandards 5G. "Sprichwörtlich an jeder Milchkanne", betont Sager. Zu der Tagung werden auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU) erwartet./mjm/DP/zb