Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern lockert Vogelgrippe-Restriktionen

Die Vogelgrippe scheint sich in Mecklenburg-Vorpommern abzuschwächen.



Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hob am Dienstag nach Fristablauf die besonderen Sicherheitsvorschriften, die nach dem Ausbruch der Seuche Ende November bei Hausgeflügel in der Gemeinde Demen verhängt worden waren, vollständig auf. Neue Infektionen waren nicht bekannt geworden. Somit seien alle Restriktionsgebiete in Folge der Geflügelpest im Landkreis aufgehoben, teilte die Kreisverwaltung mit. Dennoch dürfen Hühner, Enten und Gänse weiterhin nicht ins Freie. Die strikte Stallpflicht bleibe bestehen, hieß es.

Nach der Feststellung des Geflügelpest-Erregers bei Wildvögeln und auf einzelnen Bauerhöfen waren in allen sechs Landkreisen Mecklenburg- Vorpommerns und in Rostock sogenannte Restriktionsgebiete ausgewiesen worden. Dort gelten besondere Hygienevorschriften und Transportverbote für Geflügel. Nutztierbestände werden regelmäßig untersucht. Hunde und Katzen dürfen nicht frei herumlaufen. Sie erkranken im Regelfall zwar nicht, können das Virus aber weiter verbreiten.

Nach Überzeugung von Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) ist die Vogelgrippe noch nicht ausgestanden. Das hoch ansteckende H5N8-Virus sei immer noch präsent, wie Untersuchungen etwa von Kotproben an Wildvogelrastplätzen ergeben hätten. Zudem seien neue Geflügelpest-Ausbrüche aus Polen, den Niederlanden, Dänemark und Ungarn gemeldet worden.