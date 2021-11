Landkreis Lingshan verbessert Dienstleistungsunternehmen und optimiert wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Lingshan, China (ots/PRNewswire) -In den letzten Jahren hat der Landkreis Lingshan, Stadt Qinzhou, Guangxi, eine Reihe von Maßnahmen wie "Provinzübergreifende Antragstellung + Paketservice", "Leistungen aus einer Hand", "Prozess-, Zeit- und Kostenreduzierung" und "Baubeginn bei Grundstückserwerb" umgesetzt, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kontinuierlich zu verbessern und dem Markt zu neuem Schwung zu verhelfen. Während des Zeitraums des 13. Fünfjahresplans sind nach Angaben der Werbeabteilung des Landkreises Lingshan alle Arten von Markteinheiten im Landkreis um 73,8 % gestiegen.Lingshan hat die Genehmigung des "provinzübergreifenden Antrags" ohne persönliches Treffen vollständig umgesetzt, indem das Paket "Unternehmen gründen" online abgewickelt werden kann. Bis dato sind 43.442 Dienstleistungsposten durch "Überregionale Abwicklung" abgewickelt worden. Durch die Integration von 1.503 Regierungsdienstleistungsposten, die von 34 Bezirksabteilungen angewendet wurden, wurden 16 umfassende Dienstleistungsfenster eingerichtet, die eine 100-prozentige klassifizierte Akzeptanz von Regierungsdienstleistungsposten erreichten, durchgeführt als "Dienstleistungen aus einer Hand".Gestützt auf die von Unternehmen in Guangxi eingeführte Plattform für "Dienstleistungen aus einer Hand" und die Verarbeitung aller Angelegenheiten des Online-Systems für den umfassenden Service des Unternehmens in Qinzhou integrierte der Landkreis Lingshan die Unternehmensgründung in 7 Elemente und 2 Links. Der gesamte Prozess ist innerhalb eines halben Tages abgeschlossen. Die einfache Löschung der Registrierung für Marktteilnehmer wurde umgesetzt und die Kündigungsfrist von 45 Tagen auf 20 Tage verkürzt. In Form von staatlichen Zuschüssen wird den neu gegründeten Unternehmen ein vollständiger Satz an physischen Siegeln einschließlich Dienstsiegel, speziellem Finanzsiegel, speziellem Rechnungssiegel, Firmensiegel und speziellem Vertragssiegel sowie ein Satz elektronischer Siegel übergeben, und die Steuerzahler erhalten eine kostenlose U-KEY-Steuerdisk.Zudem rief Lingshan die Pilotreform "einer integrierten Lizenz" in der Stadt ins Leben, initiierte die Pilotreform von 13 Branchen wie Catering-Services und private Kindergärten und integrierte mehrere Lizenzen in eine umfassende Lizenz für die jeweilige Branche. Am 28. Juli dieses Jahres erhielt Lingshan Lixiang Human Resources Co., Ltd. die erste umfassende Branchenlizenz der Stadt über ein- und dasselbe Fenster.Darüber hinaus hat Lingshan aktiv die Reform des Genehmigungssystems für den Bau von sozialen Investitionsprojekten gefördert. Für Bauherren, die das Landnutzungsrecht nicht erhalten haben, aber einen relativ klaren Gegenstand haben, gehen die Genehmigungsbehörden, wenn sie entschlossen sind, den Genehmigungsmodus "Baubeginn bei Grundstückserwerb" einzuhalten, davon aus, dass der Betreffende das Landnutzungsrecht erlangt hat, und führen vorab eine inhaltliche Prüfung durch. Nachdem die formale Landnutzungsgenehmigung für das Bauprojekt vorliegt, werden die Genehmigungsbehörden die Vorabgenehmigungsgutachten in formelle Genehmigungsunterlagen umwandeln, um das Reformziel "Baubeginn bei Grundstückserwerb" zu erreichen.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=407119Bildunterschrift: Provinzübergreifender Antrag für Firmenregister in LingshanFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1685605/Lingshan.jpgPressekontakt:Herr ZengTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Lingshan County, übermittelt durch news aktuell