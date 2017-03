Berlin (ots) - Am Freitag, dem 24. März 2017, hat der Vorsitzendeder Deutschen Stiftung für Kulturlandschaft, Dr. Helmut Born, inBerlin den Preisträger "Landschafft 2017", den Landkreis Cham, derPresse vorgestellt. Mit diesem Preis ehrt die DSK alle zwei Jahreeinen Landkreis, der sich aus eigener Kraft und trotz periphererLage, wirtschafts- und gesellschaftspolitisch äußerst positiventwickelt. Der Preisträger zeigt damit, dass der Verfassungsauftrageiner gleichwertigen Entwicklung des ländlichen Raums und der Städtenach wie vor erfüllbar ist.Dr. Born wies darauf hin, dass der Landkreis Cham mit seinerGrenzlage am "Eisernen Vorhang" bis in die achtziger Jahre desvorigen Jahrhunderts durch hohe Arbeitslosigkeit, wenigeIndustrieansiedlungen und eine nur schwach entwickelteVerkehrsinfrastruktur gekennzeichnet war. Noch 1986 lag diedurchschnittliche Arbeitslosen-Quote im Landkreis Cham bei einemSpitzenwert von über 20 Prozent. Heute sieht das ganz anders aus. DieBevölkerungszahl ist auf etwa 126.000 Einwohner angestiegen, dieaktuelle Arbeitslosequote liegt bei unter drei Prozent und durch engeKooperation mit Tschechien pendeln täglich mehr als 3000Arbeitskräfte aus diesem Land nach Cham. Diese Entwicklung wurdedadurch möglich, dass der Landkreis Cham seit der Grenzöffnungkonsequent auf die Unterstützung kleiner und mittelständischerUnternehmen mit hohem Innovationspotential gesetzt hat, und nicht nurals verlängerte Werkbank internationaler Konzerne dienen wollte.So ist eine Technologieregion entstanden, die grenzüberschreitendauf ein Kompetenznetzwerk Mechatronik mit 30 mittelständischenIndustriebetrieben aus den Bereichen Maschinenbau,Industrieelektronik und Kunststofftechnik setzen kann. Der Landkreissetzt nicht nur auf die klassische Wirtschaftsförderung, sondernhilft zum Beispiel vielen kleineren Unternehmen beim Übergang indigitale Strukturen. Zwei Gründerzentren, ein Technologiecampus alsAußenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf und das ins Augegefasste Digitale Gründerzentrum verbessern systematisch den Wissens-und Technologietransfer in die örtlichen Unternehmen.Der Landkreis investiert überdurchschnittlich in Schulen,Fachschulen, Fachhochschulen und verschiedeneWeiterbildungsaktivitäten für seine Mitbürger. Bei den Fachschulengibt es mittlerweile auch eine Spezialisierung für Umwelttechnik undregenerative Energien oder künftig auch für Sozialpädagogik. DasGesundheitswesen wird durch einen neuen Gesundheitscampus alsakademische Ausbildungseinrichtung in Bad Kötzting unterstützt. 2017soll ein neuer internationaler Studiengang "digitale Produktion"eingerichtet werden und die erstaunliche Entwicklung des neuenHochschulstandortes Cham weiter voranbringen. Auch durch seine engeVernetzung mit der angrenzenden tschechischen Region in derEuroparegion Donau-Moldau wird dieser Aufbau verstärkt.Der Landkreis Cham verfügt über eine äußerst attraktive undvielfältige Kulturlandschaft in einer Mittelgebirgsregion. Diesefördert die Standortqualitäten für die Bewohner und die Attraktivitätals Tourismusregion. Gepflegt wird diese Kulturlandschaft vor allemvon wettbewerbsfähigen Milcherzeugern in der Landwirtschaft, aberauch einer umfassenden Produktion von Biomasse als erneuerbarerEnergie (Holz und Biogas). Rund 60 Prozent des eigenen Strombedarfswird im Landkreis aus erneuerbaren Energien selbst erzeugt.Der Landrat des Landkreises Cham und Bezirkstagspräsident derOberpfalz, Franz Löffler, und die Bundestagsabgeordneten MarianneSchieder und Karl Holmeier bedankten sich für die hohe Auszeichnungund erläuterten die außergewöhnliche Entwicklung des LandkreisesCham. Dieser habe es geschafft, das Wertschöpfungspotential derMenschen in der Heimat zu behalten und auszubauen. Auch die jungeGeneration kann hier entgegen dem allgemeinen Trend der "Landflucht"leben und arbeiten und sich eine lebenswerte Zukunft aufbauen. Dazuhat die gezielte Wirtschaftsförderung des Landkreises, der Aufbau voninnovativen Netzwerken mit wissenschaftlich orientierten Forschungs-und Entwicklungszentren, ein reges Bildungs- und Kulturleben, vorallem aber der Fleiß und das Engagement der Bürger in den kleinenStädten und Dörfern des Landkreises Cham beigetragen. "BesteAussichten" ist deshalb nicht nur die Werbebotschaft diesesLandkreises, sondern die reale Perspektive seiner Bürger.Pressekontakt:Kontakt:Deutscher BauernverbandDr. Michael LohsePressesprecherTel.: 030 / 31904 240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell