Landis+gyr: Ob das wirklich so spannend wird …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Landis+gyr, die im Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.10.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 50.25 CHF.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Landis+gyr einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Landis+gyr jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Landis+gyr in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Landis+gyr wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,02 und liegt mit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 26,35. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Landis+gyr auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Landis+gyr-Aktie ein Durchschnitt von 69,42 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,25 CHF (-27,61 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (55,46 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,39 Prozent Abweichung). Die Landis+gyr-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Landis+gyr erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Landis+gyr?

Wie wird sich Landis+gyr nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Landis+gyr Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Landis+gyr Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken