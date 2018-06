Landis+Gyr wächst 2017/18 und kehrt in die Gewinnzone zurück

Zug (awp) -Die Landis+Gyr Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende März) den Umsatz gesteigert. Der Betriebsgewinn verharrte knapp auf Vorjahresniveau und unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Für das neue Geschäftsjahr 2018/19 stellt das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht sowie eine Verbesserung des operativen Gewinns.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten