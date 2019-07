Landis+Gyr sichert sich großen Auftrag mit E.ON in Schweden

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Landis+Gyr wird die zweite Welle der Smart-Meter (intelligentenStromzähler) für die Einführung in Schweden bereitstellen.Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Landis+Gyr (Swiss: LAND.SW), einweltweit tätiges führendes Unternehmen im Bereich derEnergie-Management-Transformation, wird die Lösung Gridstream®Connect für eine Million Zählpunkte an E.ON in Schweden liefern. Mitdiesem Auftrag geht E.ON zur zweiten Generation derSmart-Meter-Technologie über, die herausragende Ergebnisse fürKundenservice und Netzeffizienz erzielen soll.Landis+Gyrs Lösung für die Einführung der E.ON-Smart-Meter wirdeine Million intelligenter Stromzähler mitNB-IoT/M1-Kommunikationstechnologie und ein Head-End-System auf einerGridstream-Connect-Plattform umfassen. Mit den Arbeiten zum Austauschder bestehenden Smart-Meter-Infrastruktur wird im Juli begonnen.Durch diese topaktuelle Technologie wird E.ON dazu in der Lage sein,die Transparenz und Kontrolle im Verteilernetz zu steigern und dasKundenerlebnis durch zuverlässige und präzise Daten zu verbessern.Als IoT-Plattform ermöglicht Gridstream Connect die zukünftigeEinführung erweiterter Anwendungen und zusätzlicher Services.Schweden ist einer der Vorreiter in Europa hinsichtlich derVerwendung fortschrittlicher Energietechnologien. Bereits im Jahr2009 wurde landesweit die erste Generation der Smart-Meterinstalliert. Heute macht das Land den wichtigen nächsten Schritt undersetzt alle 5,4 Millionen Zählpunkte durch die neuste Technik. DieseModernisierung wird die Endverbraucher weiter dazu befähigen, ihrenEnergieverbrauch zu optimieren. Darüber hinaus bildet sie einenwichtigen Schritt für die Verbesserung der Smart-Grids, um diegroßflächige Integration erneuerbarer Energien und Nutzung vonElektrofahrzeugen zu ermöglichen.Susanne Seitz, Executive Vice President für die EMEA-Region beiLandis+Gyr: "Während sich die europäischen Länder auf die zweiteWelle der Smart-Meter-Einführung vorbereiten, erleben wir zunehmend,dass sich Versorgungsunternehmen auf Landis+Gyr als bewährtenTechnologiepartner verlassen. Nachdem wir E.ON Sweden bereits vormehr als zehn Jahren im Zuge der ersten Smart-Meter-Entwicklungbelieferten, freuen wir uns, unsere Kooperation nun fortführen zukönnen und E.ON unser neustes End-to-end-Produkt, einschließlichunserer Gridstream®-Plattformlösung, bereitstellen zu dürfen."Robert Tretinjak, Head of Next Generation Smart Metering der E.ONEnergy Networks: "Wir freuen uns auf die neue Technologie vonLandis+Gyr, die eindeutig Verbesserungen mit sich bringen wird. Sosind die Stromzähler beispielsweise darauf ausgelegt, um unteranderem die erneuerbare Stromerzeugung durch Solarenergie zubewältigen. Zudem werden unsere Kunden dazu in der Lage sein,Stromerzeugung und den Verbrauch nahezu in Echtzeit zu überwachen."Informationen zu Landis+GyrLandis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integriertenEnergiemanagementlösungen für die Versorgungsbranche. Mit einem derumfangreichsten Portfolios liefern wir innovative und flexibleLösungen, um Versorgungsunternehmen dabei zu unterstützen, ihrekomplexen Herausforderungen im Bereich Smart-Meter,Grid-Edge-Intelligence und Smart-Infrastructure zu bewältigen. Beieinem Umsatz von 1,8 Milliarden USD beschäftigt Landis+Gyr etwa 5.600Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern auf fünfKontinenten. Die einzige Mission des Unternehmens besteht darin, derWelt zu einem besseren Energiemanagement zu verhelfen. WeitereInformationen erhalten Sie auf www.landisgyr.eu.Informationen zu E.ON SwedenWir schaffen eine nachhaltige Gesellschaft. E.ON Sweden ist Teil desinternationalen E.ON-Konzerns, einem der weltweit größten privatenEnergieunternehmen. E.ON hat in Schweden 2.200 Beschäftigte.https://www.eon.sePressekontakt:Contact Landis+Gyr: Johannes HackstetteCommunications & PR Manager EMEALandis+GyrJohannes.Hackstette@landisgyr.com+49 911 723 8707Kontakt E.ON: Ivan Loftrup-EricsonPressesprecher E.ON Sweden+46 703755316Ivan.loftrup-ericson@eon.seOriginal-Content von: Landis+Gyr, übermittelt durch news aktuell