Landis+Gyr schliesst Joint Venture in Australien

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Zug (awp) - Der Stromzählerproduzent Landis+Gyr baut sein Geschäft in Australien aus und geht dazu ein Joint Venture ein. Zusammen mit dem Partner Pacific Equity Partners (PEP) übernimmt Landis+Gyr das Zählergeschäft unter dem Namen "Acumen" von Origin Energy, einem Energieversorger in Australien. Das Geschäft umfasst den Betrieb und den Unterhalt 170'000 bereits bestehender Stromzähler, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Ausserdem wurde ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten