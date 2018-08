Landis+Gyr schliesst mit Enedis Verträge für die nächste Phase des Linky Smart Meter Rollouts

Der weltweit führende Anbieter für Energiemanagement-Lösungenübernimmt auch in der nächsten Phase des französischenInfrastruktur-Ausbaus eine SchlüsselrolleZug, Schweiz und Montluçon, Frankreich (ots/PRNewswire) -Landis+Gyr (SWISS: LAND.SW) ist im Rahmen des Linky-Projekts zurModernisierung aller 35 Millionen Haushaltszähler in Frankreich durchSmart Meter bereits seit 2007 zuverlässiger Partner von Enedis.Ähnlich wie bei vorherigen Lieferverträgen über Linky-Zähler undDatenkonzentratoren hat sich das Unternehmen nun in neuenVereinbarungen verpflichtet, weiterhin rund 20 Prozent der nächsten13 Millionen Linky Meter (mit Option auf grössere Stückzahlen) bis2023 zu liefern.Enedis ist für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau von 95Prozent des öffentlichen Stromversorgungsnetzes des französischenFestlands verantwortlich. Die neuen Verträge umfassen ebenfalls dieBelieferung der SEI, der EDF-Tochtergesellschaft für Korsika und diefranzösischen Départments in Übersee.Mehr als 13 Millionen Linky Meter wurden im Zuge desSmart-Grid-Ausbaus in ganz Frankreich bereits installiert. Diehochmoderne Produktionsstätte von Landis+Gyr in Montluçon war einSchlüssel zu diesem Erfolg. Durch die vollautomatisierte Fertigunghat die Anlage deutlich mehr Linky Meter produziert als erwartet underfüllt weiterhin die hohen Qualitätsansprüche sowie dieAnforderungen an ein steigendes Produktionsvolumen."Mit mehr als 30.000 installierten Zählern pro Tag ist dasLinky-Projekt ein entscheidender, aber auch anspruchsvoller Schrittfür Frankreich", so Andreas Brun, Interims-Leiter von Landis+Gyr inder Region EMEA. "Wir stehen seit dem Projektbeginn an der Seite vonEnedis und freuen wir uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit alsbewährter Anbieter fortzusetzen. Unsere hochmodernen Anlagen deckenden Bedarf an Linky-Zählern, die alle in Frankreich hergestellt oderzusammengebaut werden. Dieses Projekt fördert Energieeffizienz undschafft Arbeitsplätze. Wir freuen uns daher, dieses wichtige unddynamische Technologieprogramm auch weiterhin unterstützen zukönnen."Bernard Lassus, Manager des Linky-Programms bei Enedis fügtehinzu: "Dank der intelligenten Linky-Zähler erfüllt EnedisKundenwünsche in Bezug auf Einfachheit und Komfort - und bereitetFrankreich auf die heutigen und zukünftigen Herausforderungen in derEnergieversorgung wie die Integration der erneuerbaren Energien undElektromobilität vor. Enedis zusammen mit seinen Industriepartnerndarunter Landis+Gyr haben bislang rund 13 Millionen Smart Meter infranzösischen Haushalten eingeführt."Über Landis+GyrLandis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integriertenEnergiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem derbreitesten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen für diekomplexen Herausforderungen von Energieversorgungsunternehmen bietetLandis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligenteStromnetze. Dazu gehören Smart Metering-Lösungen, Sensoren undAutomatisierungstechnik für das Verteilnetz, Laststeuerung, sowieLösungen für Analyse und Energiespeicherung. Landis+Gyr operiert inüber 30 Ländern verteilt auf fünf Kontinenten. Mit einem Umsatz vonrund USD 1,7 Mrd. beschäftigt das Unternehmen rund 6.000 Personen,deren einziges Ziel es ist, der Welt zu helfen, Energie besser zunutzen. Weitere Informationen unter www.landisgyr.euHaftungsausschlussDiese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagenenthalten, z.B. Aussagen wie "glauben", "annehmen", "erwarten","prognostizieren", "projezieren", "können", "könnten","möglicherweise", "wird" oder ähnliche Ausdrücke. Solchezukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntenRisiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu erheblichenAbweichungen zwischen den tatsächlichen Ergebnissen, der Finanzlage,der Entwicklung oder der Leistung der Landis + Gyr Group AG und denin diesen Aussagen explizit oder implizit angenommenen Ergebnissenführen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten sichdie Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Landis+ Gyr Group AG übernimmt keine Verantwortung, vorausschauendeAussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oderEntwicklungen anzupassen.Pressekontakt:Johannes HackstetteCommunications & PR Manager EMEALandis+GyrJohannes.Hackstette@landisgyr.com+49 911 723 8707Original-Content von: Landis+Gyr, übermittelt durch news aktuell