Landis+Gyr erzielt Umsatzwachstum und erhöht weiter die Liquidität

- 5 % Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr erwartet- Investitionen bei Forschung und Entwicklung erreichen160Millionen US-Dollar- Cashflow liegt für das Jahr bei rund 100 Millionen US-Dollar- Bilanz weiter gestärkt, Eigenkapitalquote bei 65 %- Konzern reduziert Schulden seit der Übernahme um 550 MillionenUS-Dollar, Nettoverschuldung damit tiefer als jährliches EBITDAZug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Landis+Gyr, der weltweit führendeAnbieter von Lösungen für Verteilung und Nutzung von Energie,erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2016, das am 31. März 2017endet, ein weiteres Wachstum bei Umsatz und Gewinn sowie einensoliden Mittelzufluss. Das Unternehmen ist von den Herausforderungen,gegen die Toshiba derzeit zu kämpfen hat, nicht betroffen underwartet einen Umsatz in Höhe von 1.640 Millionen US-Dollar(gegenüber 1.569 Millionen US-Dollar im Vorjahr). Dies entsprichteinem Wachstum von beinahe 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in demdas Unternehmen um 3,3 Prozent gewachsen ist. Trotz einesherausfordernden Umfelds bei den Margen in der EMEA-Region wird sichder höhere Umsatz in einem gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigertenoperativen Gewinn niederschlagen."Trotz eines schwierigen Marktumfelds und negativerWährungseinflüsse konnte Landis+Gyr einmal mehr die Effektivitätunserer weltweiten Organisation unter Beweis stellen, indem wirunsere Umsätze im Vergleich zu den Wachstumsraten der Weltwirtschaftschneller gesteigert haben. Zum Ende des laufenden Geschäftsjahreserwarten wir ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent. In Kombinationmit unserem Auftragsbestand, der voraussichtlich bei 2,4 MilliardenUS-Dollar liegen wird, sind wir sehr zuversichtlich, was diezukünftige Umsatzentwicklung betrifft", sagte Andreas Umbach,Präsident und CEO von Landis+Gyr, zusammenfassend.Seit der Übernahme im Jahr 2011 durch Toshiba und die InnovationNetwork Corporation of Japan (INCJ) hat Landis+Gyr seine Schulden um550 Millionen US-Dollar reduziert und verfügt mit einemEigenkapitalanteil von 65 Prozent zum Ende des Kalenderjahres 2016über eine sehr solide Bilanz. Die Nettoverschuldung von Landis+Gyrbeträgt aktuell weniger als 200 Millionen US-Dollar und liegt damitim Rahmen des jährlichen EBITDA. Das Unternehmen erwartet für daslaufende Geschäftsjahr, wie in den fünf vorangegangenen Jahren, einenCashflow von rund 100 Millionen US-Dollar."Landis+Gyr ist in unserer Branche einzigartig. Als profitablesund völlig unabhängiges Geschäft mit eigenen Governance-Organen,Prüfungs- und Risikoausschuss, unabhängiger Revision und separatemRechnungsabschluss waren wir in der Lage, Wachstum zu erzielen und inunsere Zukunft zu investieren. Mit selber finanzierten Investitionenin Forschung und Entwicklung, die sich in diesem Jahr voraussichtlichauf rund 160 Millionen US-Dollar belaufen werden, sind wirausgezeichnet aufgestellt, um die globalen Technologietrends für dieVersorgungswirtschaft heute und in Zukunft weiter zu prägen", soAndreas Umbach.Über Landis+GyrLandis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integriertenEnergiemanagement-Lösungen für die Versorgungswirtschaft. Mit dembreitesten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für diekomplexen Herausforderungen in der Branche, bietet Landis+Gyrumfassende Lösungen als Fundament für intelligente Stromnetze. Dazugehören Smart Metering-Lösungen, Sensoren und Automatisierungstechnikfür das Verteilnetz, Laststeuerung sowie Lösungen für Analyse undEnergiespeicherung. Mit einem Jahresumsatz von über 1,6 MilliardenUS-Dollar operiert Landis+Gyr als unabhängige Wachstumsplattform derToshiba Corporation und der Innovation Network Corporation of Japan(INCJ), welche im Besitz von 40 Prozent der Aktien ist, in über 30Ländern auf fünf Kontinenten und beschäftigt rund 6.000Mitarbeitende. Deren Ziel ist es, dazu beizutragen, Energie besser zunutzen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.landisgyr.com.BilanzDer Konzern erstellt seinen Jahresabschluss nach den allgemeinanerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den VereinigtenStaaten von Amerika (USGAAP). Die wichtigsten Bilanzdaten, wie sie imWeiteren angegeben werden, entstammen dem noch ungeprüftenRechnungsabschluss der Landis+Gyr Holding AG. Das Geschäftsjahr endetam 31. März.In Millionen US-Dollar 31.12.2016Barmittel und Bargegenwerte 80Sonstiges Umlaufvermögen 522Immaterielles Anlagevermögen, netto 435Goodwill 1.421Übriges Anlagevermögen 231Gesamtvermögen 2.689Kurzfristiges Fremdkapital 366Aktionärsdarlehen 250Übriges langfristiges Fremdkapital 330Summe der Verbindlichkeiten 946Summe Eigenkapital 1.743Eigenkapitalquote 64,8 %