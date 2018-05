Landis+Gyr erhält Auftrag in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Zug (awp) - Der Stromzählerproduzent Landis+Gyr vermeldet einen Auftrag in den USA. Das Unternehmen JEA mit Sitz in Florida habe einen Kaufvertrag unterzeichnet, teilte Landis+Gyr am Mittwoch mit. Konkret gehe es um 250'000 Stromzähler, die schneller als geplant ersetzt werden sollen. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Landis+Gyr verwaltet laut den Angaben die Mess- und Netzwerkinfrastruktur von JEA im Rahmen eines langfristigen Servicevertrags. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten