Landis+Gyr beliefert Enedis auch künftig mit intelligenten Stromzählern

Zug (awp) - Landis+Gyr wird die französische Enedis auch in Zukunft mit intelligenten Stromzählern beliefern. Das Unternehmen ist im Rahmen eines Projekts zur Modernisierung aller 35 Millionen Haushaltszähler in Frankreich durch Smart Meter bereits seit 2007 Partner von Enedis. Mehr als 13 Millionen Linky Meter wurden seither in ganz Frankreich bereits installiert.

Ein neu abgeschlossener Vertrag sieht nun vor, dass Landis+Gyr auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten