Landhaus Teigwaren Müller ersetzt Bankdarlehen durch Fintech-Kredit von Creditshelf

Frankfurt am Main (ots) - Die Landhaus Teigwaren Müller GmbH & Co. KG, ein Spezialist für die Produktion und den Vertrieb von hochwertigen Nudelprodukten, wächst stetig und baut seine Nachhaltigkeitstrategie fortlaufend aus. Der Frankfurter Mittelstandsfinanzierer creditshelf unterstützt das Familienunternehmen dabei durch eine zeitgemäße Finanzierung.Seit der Gründung in 2014 ging es für Landhaus Teigwaren Müller mit rasanten Schritten vorwärts. Aus den fünfzig Filialen im Gründungsjahr sind mittlerweile 700 Handelspartner geworden. Auch Anfragen aus dem Ausland erreichen den Pasta-Spezialisten mit Sitz in Wegberg, nahe der holländischen Grenze. "Wir konnten den Absatz bei unseren Handelspartnern zuletzt durchschnittlich um das Viereinhalbfache steigern - bei manchen Händlern sogar um das Siebenfache", sagt Reinhold Müller, Geschäftsführer von Landhaus Teigwaren Müller.Wachstum und Weiterentwicklung erfordern InvestitionenEin wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie war der Kauf des eigenen Hofes 2018 und der Einstieg in die Haltung von Bio-Legehennen. Bei der Herstellung der Produkte vertritt das Unternehmen feste Grundsätze. "Wir handeln und produzieren nach dem PAPP-Prinzip - People, Animals, Planet, Profit. An erster Stelle stehen Menschen, Tiere und die Erde, erst zuletzt kommt der Profit. Uns geht es um Wertschätzung. Egal, ob bei den Standards in der Tierhaltung, dem biologisch-nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Anbauflächen oder den fairen Geschäften mit unseren Partnern", erklärt Müller. Was nicht selbst angebaut werden kann, kommt von Partnern, die nach ökologischen Kriterien produzieren. Dafür wurde eigens die Marke "Getreideland NRW" ins Leben gerufen. Sie sichert die Einhaltung nachhaltiger Anbaustandards. Auch bei der Verpackung setzt der Pasta-Hersteller auf Nachhaltigkeit und führte Ende 2020 eine Nudelverpackung ein, die zu 100 Prozent kompostierbar ist.Neue Lösungen für Verpackung, Transport und Logistik werden zunehmend zur Herausforderung und erfordern eine entsprechende Finanzierung. "Unsere Bank wollte sich aus der Sparte der Mittelstandsfinanzierung zurückziehen", erinnert sich Müller. "Deshalb hat man uns auf creditshelf aufmerksam gemacht. Unsere Bank sah in dem Fintech einen guten Partner zur Übernahme des bestehenden Kredites." Der Kontakt zu creditshelf wurde hergestellt und schnell war klar, dass hier eine Finanzierung zustande kommt: "Der Markt für Bio-Produkte ist stark im Aufwind. Bei Landhaus Teigwaren Müller sahen wir großes Potenzial und einen klaren Wachstumstrend", sagt Richard Heller, Regionalleiter West bei creditshelf.Wechsel von der klassischen Bank zum FintechDer Mittelstandsfinanzierer übernahm nicht nur den Kredit des ehemaligen Bankpartners, sondern sattelte auf diesen noch einen Teil auf. Am Ende wurde ein Annuitätendarlehen mit einer Summe von 300.000 Euro und 48 Monaten Laufzeit arrangiert. "Das Darlehen ist auf den mittelfristigen Wachstumskurs des Unternehmens zugeschnitten und unterstützt bei Themen wie Marketing, Vertrieb und Lagerausbau. Steigende Abnahmemengen erfordern auch entsprechende Kapazitäten", erklärt Heller.Für junge Unternehmen mit Mission und Wachstumskurs sei ein Fintech-Kredit eine nützliche Option sagt Müller und erklärt seinen Finanzierungsansatz: "Wir hatten zuletzt noch zwei Kontokorrentkredite, die wir aber kaum noch nutzten. In Zukunft wollen wir nur noch unser Geschäftskonto bei einer nachhaltigen Bank betreiben, damit Kunden einzahlen können. Bei der Finanzierung werden wir auf flexible Alternativen wie Fintechs oder Crowdfunding setzen. Wir brauchen einfach Mittel, die wir kurzfristig einholen und die wir auch schnell wieder zurücklaufen lassen können, wenn wir gut verdienen."Über Landhaus Teigwaren Müller GmbH & Co. KG - https://muellernudel.deDie Landhaus Teigwaren Müller GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Wegberg am Niederrhein und wurde 2014 gegründet. Die Manufaktur für hochwertige Nudelprodukte aus heimischen Rohstoffen beschäftigt 14 MitarbeiterInnen. Das Unternehmen beliefert mit seiner Pasta Kunden aus dem Lebensmittelhandel und dem Bio-Fachhandel. Das Produktsortiment umfasst dabei neben Nudeln aus Hartweizengries oder Eiernudeln auch Dinkelnudeln, zudem werden für Handelspartner auf Wunsch individuelle Pasta-Produkte gefertigt.Über creditshelf - https://www.creditshelf.com/creditshelf ist der Finanzierungspartner für mittelständische Unternehmer, die Innovationen vorantreiben und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Über die digitale creditshelf Plattform erhalten sie die Freiheit bankunabhängig, schnell und unkompliziert eine Finanzierung zu erhalten. Herzstück ist dabei eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse. Gleichzeitig ermöglicht creditshelfs Plattformtechnologie einen modernen Kapitalmarktzugang. Professionelle Investoren können direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner unterstützen ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen. creditshelf wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen. Landhaus Teigwaren Müller GmbH & Co. KG.
Reinhold Müller
GF
Carsten Schütz
Controlling
Rebhuhnweg 3
41844 Wegberg
Tel: +49 2434 99 28 006
Fax: +49 2434 99 28 009
www.müllernudel.de