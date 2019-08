Landhaus Teigwaren Müller: Starkes Umsatzwachstum - Neu: vegane Produkte - Einzigartig: Eier-Nudeln zu 100 % von Freiland-Hühnern - Investitionsangebot: Crowdfunding mit 6% Zinsen endet am 6.9.2019 (FOTO)

Wegberg/Erkelenz (ots) -Nachhaltigkeit und Regionalität kennzeichnen die Ausrichtung desUnternehmens Landhaus Teigwaren Müller GmbH & Co. KG. Die erstensieben Monate dieses Jahres signalisieren erfolgreiches Wachstum: ImZeitraum von Januar bis Juli 2019 erzielte die Firma einen Umsatz von540.000 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten entspricht daseiner Umsatzsteigerung von knapp 60%."Auch für das verbleibende Jahr erwarten wir eine Fortsetzungunseres Umsatzwachstums - vor allem mit Blick auf die saisonalstarken Herbst- und Wintermonate", sagt das UnternehmerehepaarReinhold und Domenica Müller, und beide ergänzen: "Dabei schöpfen wirmit dem bisherigen organischen Wachstum unser Potenzial bei Weitemnicht aus. Mit dem derzeitigen Umlaufkapital können wir längst nichtso viel Rohware vorfinanzieren, wie wir anschließend an Produktenverkaufen könnten."Die Auftragspipeline reicht - je nach Produkt - von mehrerenMonaten bis zu einem Jahr in die Zukunft und verspricht stabilwachsende Gewinne. Der "Proof of Concept" für den deutschenLebensmittelmarkt in NRW ist bereits erfolgreich bewiesen. Mit mehrals 3,2 Millionen verkauften Produkten seit 2014 schreibt dasUnternehmen schon jetzt eine nachhaltige und nachvollziehbareErfolgsgeschichte. Mittels Crowdfunding-Investitionen auf derPlattform Econeers soll die Marke "Müller Nudeln - echt lecker" nunauch bundesweit vertrieben werden."Wir könnten unser Wachstum ausschließlich aus den laufendenEinnahmen finanzieren", erläutert das Unternehmerehepaar. "Doch wirgehen den Weg des Crowdfundings, um mit einer breiteren Kapitalbasisweiter zu wachsen - gemeinsam mit Investoren, denen Nachhaltigkeitgenauso wichtig ist wie uns." investementcheck.de, das unabhängigeFinanzportal für Kapitalanlageprodukte, bewertet diesesCrowdfunding-Angebot mit einer Bestnote. Verzinsung: 6% p.a. bis2025. Für anhaltenden Erfolg wird die Firma ihre Produktpaletteweiterentwickeln. Zu den Innovationen, die das Angebot "rund umPasta" ergänzen, gehört ein veganes Sortiment mit acht verschiedenenNudelsorten aus rein pflanzlichen Zutaten - entwickelt in Rekordzeitvon nur wenigen Wochen. Vertrieben wird das neue Sortiment von einernamhaften LEH-Kette. Sie wird mit einer ersten Bestellmenge von500.000 Packungen Anfang September beliefert und bietet das veganeSortiment bundesweit in über 300 Filialen zum Verkauf.Und noch eine Innovation: Als einziger Hersteller für die großenLebensmittel-Einzelhandelsketten verwenden Müllernudeln ab Oktober2019 zu 100% Eier von freilaufenden Hühnern. "Wir legen großen Wertauf artgerechte Hühnerhaltung mit Tageslicht und Auslauf", sagen dieMüllers. "Darauf möchten wir auch die Verbraucher aufmerksam machenund die Nachfrage nach solchen Angeboten fördern, so dass auch andereNudelproduzenten unserem Beispiel folgen."Nachhaltig engagiert sich Landhaus Teigwaren Müller auch gegen diePlastik-Flut: Als derzeit einziger Lieferant versorgt dieNudelmanufaktur seit kurzem ihre Kunden auf Wunsch mitGroßverbraucher-Verpackungen in neuen FSC-zertifiziertenPapierbeuteln. Die Nachfrage in der Gastronomie und beiUnverpackt-Läden wächst.Und für den Ersatz von Plastik-Strohhalmen hat dasUnternehmerehepaar auch eine Idee: Trinkhalme aus Nudelteig. "Inunserer eigenen Entwicklung haben wir für Kaltgetränke derzeit eineFormstabilität von ca. 45 Minuten erreicht. Noch 15 Minuten mehr -und werden wir unseren 'Nudel-Halm' auf den Markt bringen." Angedachtsind verschiedene farbliche Varianten. Der Vertrieb soll zuerst imneuen Online-Shop des Unternehmens erfolgen. Der Start des geplantenInternet-Geschäftes soll im Herbst 2019 erfolgen.Pressekontakt:Reinhold und Domenica Müller, Rebhuhnweg 33, 41844 Wegberg,Tel: +49 2434 99 28 006; Mobil: +49 152 08553106;E-Mail: info@muellernudel.deOriginal-Content von: Landhaus Teigwaren Müller, übermittelt durch news aktuell