Landgericht Stuttgart verurteilt Kreisparkasse Böblingen zur Rückabwicklung eines Darlehensvertrags vom 16.11.2010

Hamburg (ots) - Der Widerrufsjoker sticht weiter" kommentiert derFachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte ein aktuell von derKanzlei erstrittenes Urteil des Landgerichts Stuttgart. In dem Urteilvom 03. März 2017 - 14 O 18/16 - befasste sich das LandgerichtStuttgart mit einer Widerrufsinformation der Kreissparkasse Böblingenzu einem Immobiliendarlehensvertrag vom 11. November 2010. DasLandgericht Stuttgart stellt fest, dass die Widerrufsinformationnicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Dies wird damitbegründet, dass der Klammerzusatz Angaben zum einzuhaltendenVerfahren bei Kündigung des Vertrags und über die für die für dieSparkasse zuständige Aufsichtsbehörde "Pflichtangaben" enthalte, diefür den Immobiliardarlehensvertrag der Kläger nicht einschlägigseien. Dabei schließt sich das Gericht einem aktuellen BGH-Urteil vom22. November 2016 - XI ZR 434/15 - an, dessen schriftlicherUrteilsbegründung seit Anfang März vorliegt."Die Urteile des Landgerichts Stuttgart bzw. des BGH lassen sichauf Widerrufsinformationen von Immobiliardarlehensverträgen aus Mitte2010 bis Herbst 2011 aller Sparkassen im gesamten Bundesgebiet undzahlreiche Banken anwenden", sagt Anwalt Hahn. Die Kreditinstitutekönnen sich auch nicht erfolgreich auf die Schutzwirkung des Mustersberufen. Weil mit der Widerrufsinformation nicht sämtlicheBedingungen für das Anlaufen der Widerrufsfrist erfüllt sind, könnenbetroffene Darlehensnehmer ihre Darlehensverträge in der Regel nochwirksam widerrufen und rückabwickeln."Auf die Sparkassen und zahlreiche Banken ist mittlerweile für dieab 2010 abgeschlossenen Immobiliendarlehensverträge eine neue"Widerrufswelle" zugekommen", weiß Hahn. "Offensichtlich sind dieKreditinstitute dieses Mal zum Teil auch außergerichtlichvergleichsbereit", verrät Hahn. HAHN Rechtsanwälte bietet allenbetroffenen Verbrauchern, die den Widerruf ihrer auf den Abschlusseines nach dem 10. Juni 2010 geschlossenen Darlehensvertragesgerichteten Willenserklärung und eine anschließende Rückabwicklungerwägen, eine kostenfreie Erstprüfung der Fehlerhaftigkeit derWiderrufsinformation und bei Wunsch anschließend eine qualifizierteInteressensvertretung durch ein erfahrenes und spezialisiertes Teaman. "Betroffene Verbraucher sollten ihre diesbezügliche Chancezeitnah nutzen", meint Hahn abschließend.Zum Kanzleiprofil:HAHN Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) wurde im JUVE, Handbuch fürWirtschaftskanzleien 2014/2015, unter den TOP 5 und erneut als"häufig empfohlene Kanzlei" bei den bundesweit tätigen Kanzleien imKapitalanlegerschutz genannt. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt PeterHahn, M.C.L., ist seit 20 Jahren, seine Partnerin, Rechtsanwältin Dr.Petra Brockmann, seit mehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- undKapitalmarktrecht tätig. Peter Hahn und Petra Brockmann sindFachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwältevertritt ausschließlich Kapitalanleger. Für die Kanzlei sind zurzeitvierzehn Anwälte tätig, davon sind sechs Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. Hrp verfügt über Standorte in Bremen, Hamburg undStuttgart.