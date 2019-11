Landgericht Stuttgart verurteilt Daimler erneut zu Schadensersatz im Abgasskandal

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Bremen (ots) - Erneut hat das Landgericht Stuttgart die Daimler AG imAbgasskandal zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt (Az. 29 O 199/19). Esbestätigte dabei, dass der betroffene Mercedes Viano eine unzulässigeAbschalteinrichtung enthält. Dabei handelt es sich um ein Thermofenster. Diesesgreift so in die Motorsteuerung ein, dass die Abgasrückführung nur unterLaborbedingungen, nämlich zwischen 20 und 30 Grad Celsius ausreichendfunktioniert. Nur dann können die Grenzwerte für Stickoxidemissionenunterschritten werden. Darin sah es eine vorsätzliche sittenwidrige Täuschungdes Käufers gemäß §826 BGB.Der Kläger hatte im Juni 2015 einen gebrauchten Mercedes Viano erworben. DasFahrzeug wies zu dem Zeitpunkt einen Kilometerstand von etwa 80.000 Kilometernauf. Nach vier Jahren in Gebrauch lag der Stand bei ca. 160.000 Kilometern.Ergebnis der erfolgreichen Klage war, dass der Kläger seinen Kaufpreis erstattetbekommt, abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die gefahrenen 80.000Kilometer. Er erhält letztendlich für ein Fahrzeug mit 160.000 gefahrenenKilometern noch knapp 13.000 Euro zurück - eine Summe, die so auf demGebrauchtwagenmarkt sicher nicht zu erreichen gewesen wäre.Das Urteil reiht sich ein in eine Liste von einem knappen Dutzendverbraucherfreundlichen Urteilen, die alleine das Landgericht Stuttgart imMercedes Abgasskandal gegen Daimler gesprochen hat. Hinzu kommen positiveEntscheidungen von zahlreichen weiteren Landgerichten. Erst vor Kurzem hattesich mit dem Oberlandesgericht Köln auch das erste Gericht in zweiter Instanzverbraucherfreundlich geäußert. Der Druck auf Mercedes wächst.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnen kostenloseUnterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratis Ihre Vertragsunterlagen,erläutern Ihnen die rechtlichen Möglichkeiten und errechnen vorab Ihrenmöglichen Anspruch auf Schadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrund von illegalenAbschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konnten bereits gewonnen werden. DieKläger erhalten dabei den Kaufpreis erstattet und geben das manipulierteFahrzeug an den Hersteller zurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell