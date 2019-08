Landgericht Stuttgart verurteilt Daimler zu Schadensersatz (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

--------------------------------------------------------------Jetzt Infos anfordernhttp://ots.de/8Gjltk--------------------------------------------------------------Bremen (ots) -Das Landgericht Stuttgart hat die Daimler AG zur Zahlung vonSchadensersatz im Abgasskandal verurteilt (Az: 46 O 101/19). Dabeiging es um ein Fahrzeug der E-Klasse der Marke Mercedes-Benz mit derAbgasnorm Euro 5. Der Diesel war nicht von einem durch dasKraftfahrt-Bundesamt angeordneten Pflichtrückruf betroffen, sondernwar bisher nur Teil der von Daimler so genannten freiwilligenKundendienstmaßnahme.Die Klägerin bekam gegen Rückgabe des manipulierten FahrzeugsSchadensersatz in Höhe des Kaufpreises von 41.900 Euro zugesprochen.Zusätzlich sprach das Gericht ihr Verzugszinsen in Höhe von 4% p.a.aus der Summe des Kaufpreises, sowie Prozesszinsen in Höhe von 5Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu. Zudem muss Daimler diegesamten Kosten des Rechtsstreits tragen. Lediglich einenNutzungswertersatz muss die Klägerin sich anrechnen lassen.Ergebnis des Urteils ist somit eine Rückzahlung von über 36.000Euro (zuzüglich Gerichtskosten). Die Klägerin hat damit die E-Klassefür etwa 1.400 Euro im Jahr nutzen können oder anders ausgedrückt:sie zahlte pro gefahrenem Kilometer nur 7 Cent.Die Klägerin hatte den gebrauchten Mercedes der E-Klasse im August2015 erstanden. Im Oktober 2018 forderte sie aufgrund desAbgasskandals die Rücknahme des Fahrzeugs und die Erstattung desKaufpreises, was Daimler ablehnte. Das Landgericht Stuttgart gab derKlägerin nun Recht.Es berief sich dabei auf den Paragraphen 826 BGB und führteeindeutig aus: "Sie hat einen Schaden erlitten. Dieser ist durch einVerhalten der Beklagten entstanden, welches als sittenwidrig zuqualifizieren ist. Die Beklagte hat dabei vorsätzlich gehandelt.Aufgrund dessen hat die Klägerin einen Anspruch auf Schadensersatz[...]."Das im Fahrzeug vorhandene sogenannte Thermofenster ist eineunzulässige Abschalteinrichtung, stellt das Gericht fest. Bei demThermofenster handelt es sich um eine Funktion, die dafür sorgt, dassdie Abgasreinigung abhängig von der Außentemperatur zurückgefahrenwird, so dass gerade bei niedrigen Temperaturen die gesetzlichenGrenzwerte für Stickoxide erheblich überschritten werden Das Gerichtgeht davon aus, dass "die Installation der Abschalteinrichtung in derMotorsteuerungssoftware mit Wissen und Wollen eines oder mehrererMitglieder des Vorstand der Beklagten erfolgt [...] ist." Das Gerichtwirft Daimler u.a. vor, sich skrupellos über gesetzliche Vorschriftenhinweggesetzt zu haben.Es ist davon auszugehen, dass die Daimler AG Berufung gegendieses Urteil einlegen wird."Das Urteil ist ein ermutigendes Signal für alle Betroffenen, ihreRechte wahrzunehmen und sich gegen Dieselbetrug zu wehren" sagtRechtsanwalt Murken-Flato von der Kanzlei Hahn Rechtsanwälte, die denKläger im Verfahren vertreten hat.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnenkostenlose Unterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratisIhre Vertragsunterlagen, erläutern Ihnen die rechtlichenMöglichkeiten und errechnen vorab Ihren möglichen Anspruch aufSchadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweitmehr als 3.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrundvon illegalen Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konntenbereits gewonnen werden. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreiserstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Herstellerzurück. https://mercedes-schadensersatz.de/Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell