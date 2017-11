Landgericht Stuttgart stellt Fehler in Widerrufsbelehrung der DSL Bank in einem Darlehensvertrag vom 18.01.2007 fest

Stuttgart/Hamburg (ots) - Das Landgericht Stuttgart hat in einemUrteil vom 13.09.2017 - 21 O 10/17 - festgestellt, dass eineStandard-Widerrufsbelehrung der DSL Bank aus einem Darlehensvertragvom 18. Januar 2007 einen schwerwiegenden Fehler aufweist. Diefehlerhafte Widerrufsbelehrung führe dazu, dass die Kläger ihrWiderrufsrecht nach über acht Jahren noch wirksam ausüben konnten."Wir wollten argumentativ eigentlich noch auf einen weiterenFehler hinaus, der der DSL Bank ebenfalls unterlaufen war", sagt derHamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte. Auf diesenFehler habe nach Einschätzung von Hahn das Urteil ebenfalls gestütztwerden können. Hier habe das Landgericht offensichtlich nicht "ran"gewollt und das Urteil auf die fehlerhafte Widerrufsbelehrunggestützt. "Wäre das Landgericht der weiteren Argumentation von unsgefolgt, hätte dies zu einer "Klagelawine" führen können", so Hahnweiter. "Es ist in der bundesdeutschen Bevölkerung kaum bekannt, dassauch Immobiliendarlehen, die vor dem 11.06.2010 geschlossen wurden,noch immer rechtswirksam widerrufen werden können. Voraussetzunghierfür ist, dass ein Vertragsschluss ohne Filialbesuch erfolgte.Diese Konstellation betrifft nicht nur die DSL Bank, sondern auch dieING-DiBa AG", verrät Hahn. Anwaltlich zu prüfen ist sodann, ob dieBank dem Kunden alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationenerteilt hat. Daran fehlt es laut Hahn fast immer.Wirtschaftlich bedeutet ein wirksamer Widerruf insbesondere, dassdie Bank beispielsweise keine Vorfälligkeitsentschädigung verlangenkann, wenn eine Immobilie wegen Umzugs, Scheidung oder günstigenMarktverhältnissen verkauft wird. Wenn dieVorfälligkeitsentschädigung bereits vor längerer Zeit gezahlt wurde,erhält der Bankkunde unter anderem diese verzinst zurück. "Da in denFällen des Widerrufs ein Anspruch der Bank aufVorfälligkeitsentschädigung nicht besteht, eröffnet sich für einenBankkunden bei nicht abgelösten Darlehen damit die Chance, mit derfinanzierenden Bank in Verhandlungen über neue Konditionen zu treten,um das aktuell niedrige Zinsniveau für sich zu nutzen", so Hahnabschließend. Eine Prüfung der Widerrufbarkeit von Darlehensverträgenbietet HAHN Rechtsanwälte aufgrund der hohen Spezialisierung derKanzlei allen betroffenen Verbrauchern kostenfrei an.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnValentinskamp 7020355 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: peter.hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell