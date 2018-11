Landgericht Ravensburg belebt Widerrufsjoker neu

Hamburg (ots) - Das Landgericht Ravensburg hat mit Urteil vom 21.September 2018 - 2 O 21/18 - entschieden, dass dieWiderrufsinformation eines Immobilien-Darlehensvertrages vom16.02.2012 nicht ordnungsgemäß ist. Grund: Die dort verklagteSparkasse habe durch ihre AGB-Regelung in Ziff. 11 die Ausübung desWiderrufsrechts unzulässig erschwert. Durch die unzulässigeAGB-Klausel entstehe bei einem Darlehensnehmer der unzutreffendeEindruck, dass er nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigfestgestellten Forderungen aufrechnen könne. Dabei bezieht sich dasLandgericht Ravensburg auf ein BGH-Urteil vom 20.03.2018 - XI ZR309/16 -), in der der Bundesgerichtshof die Aufrechnungsklausel alsunzulässig erachtet hat. Das Landgericht wendet dieseBGH-Entscheidung nun auf den Widerruf von Darlehen an und sieht inder Klausel eine unzulässige Erschwerung des Widerrufsrechts."Das Landgericht Ravensburg-Urteil sorgt für eine Neubelebung desWiderrufsjokers. Es lässt sich auf fast alle Immobiliardarlehen undAutokredite anwenden. Das Aufrechnungsverbot ist in nahezu allenAllgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken und Sparkassenenthalten," weiß der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHNRechtsanwälte. "Mit diesem neuen rechtlichen Argument können sehrviele Verbraucher sich von ihrem überteuerten Darlehen trennen und zuniedrigeren Darlehenszinsen neu abzuschließen. Auch erstinstanzlichverlorene Gerichtsverfahren können unter Umständen mit diesem Ansatznoch gedreht und in der Berufungsinstanz gewonnen werden", sagtAnwalt Hahn.HAHN Rechtsanwälte bietet allen betroffenen Verbrauchern einekostenfreie Überprüfung der Widerrufsmöglichkeit eines Autokreditsan. Die Kanzlei ist schon seit mehreren Jahren unter anderem auf denDarlehens-Widerruf spezialisiert und hat bereits tausende Verbraucherim Bereich des Widerrufs von Immobiliendarlehen vertreten. DieStreitigkeiten enden oftmals in einem Vergleich. Dennoch hat HAHNRechtsanwälte in Widerrufsfällen bereits mehr als 50 positive Urteilefür Verbraucher erstritten und ist gemessen hieran bundesweit diederzeit erfolgreichste Rechtsanwaltskanzlei. Weitere Informationenfinden Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/widerruf-von-darlehen.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell