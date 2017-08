Landgericht Hamburg verurteilt Hamburger Sparkasse AG zur Rückabwicklung eines Immobiliendarlehensvertrages vom 09. Juni 2007

Hamburg (ots) - Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 16.August 2017 - 313 O 16/16 - die Hamburger Sparkasse AG zurRückabwicklung eines Immobiliendarlehensvertrages vom 09. Juni 2007verurteilt. Die Widerrufsbelehrung sei nicht geeignet, dieWiderrufsfrist in Gang zu setzen. Mittels des Wortes "frühestens"werde unzureichend über den Beginn der Widerrufsfrist informiert.Dabei verweist das Landgericht auf ein einschlägiges BGH-Urteil (BGH,Urteil vom 12.07.2016 - XI ZR 564/15 -). Die Gesetzesfiktion desMusters für die Widerrufsbelehrung gemäß Anlage 2 zu Paragraph 14BGB-Info-Verordnung a.F. komme der Beklagten wegen der inhaltlichenBearbeitung des Mustertextes nicht zugute. Außerdem folgt dasLandgericht Hamburg HAHN Rechtsanwälte, die das Urteil erstrittenhat, auch insofern, dass die Klägerin einen Anspruch aufRückerstattung der nach Widerruf erbrachten Zinszahlungen habe.Schließlich erkennt das Gericht auch einen Anspruch auf Feststellungeiner Schadensersatzpflicht wegen der verweigerten Anerkennung derWirksamkeit des Widerrufs bei später ansteigenden Zinsen an."Das aktuelle Urteil des Landgerichts Hamburg gegen die HamburgerSparkasse AG wäre eigentlich nicht erforderlich gewesen, wenn dieHaspa sich auch in diesem Fall rechtzeitig verglichen hätte", sagtder Hamburger Fachanwalt Peter Hahn. "In der Regel lassen sich solcheVerfahren gegen die Sparkassen außergerichtlich zu vernünftigenKonditionen vergleichen", meint Hahn weiter."Das gilt insbesondere auch für die neueren mit den Sparkassen in2010/11 geschlossenen Darlehensverträge, die den nach BGHproblematischen Klammerzusatz ohne Nennung der zuständigenAufsichtsbehörde aufweisen", verrät Hahn. "Die Sparkassen und Bankensind aktuell auch bei dieser Konstellation schon außergerichtlichvergleichsbereit", so Hahn. HAHN Rechtsanwälte bietet allenbetroffenen Verbrauchern, die ihre auf den Abschluss eines nach dem10. Juni 2010 geschlossenen Darlehensvertrages gerichtetenWillenserklärung widerrufen wollen, vorher einen kostenfreienErstcheck an. "Betroffene Verbraucher sollten ihre diesbezüglicheChance wegen der noch niedrigen Bauzinsen aber sehr zeitnah nutzen",empfiehlt Hahn abschließend.Zum Kanzleiprofil:Bei HAHN Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) handelt es sich um eine derführenden bundesweit im Bank- und Kapitalmarktrecht tätige Kanzlei.Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt Peter Hahn, M.C.L., ist seit 20Jahren, seine Partnerin, Rechtsanwältin Dr. Petra Brockmann, seitmehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- und Kapitalmarktrechttätig. Peter Hahn und Petra Brockmann sind Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwälte vertritt ausschließlichKapitalanleger. Für die Kanzlei sind zurzeit fünfzehn Anwälte, davonsind sechs Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. Hrp verfügtüber Standorte in Bremen, Hamburg und Stuttgart.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnValentinskamp 7020355 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:peter.hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanw?lte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell