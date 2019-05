Landgericht Duisburg verurteilt Volkswagen zur Rücknahme eines Tiguans zum vollen Kaufpreis / Kläger bekommt Kaufpreis erstattet und muss sich keine Nutzungsentschädigung anrechnen lassen

Köln (ots) - Nun entschied mit dem Landgericht Duisburg einweiteres Gericht in einem von der Kölner Anwaltskanzlei Rogert undUlbrich im Rahmen des Abgasskandals geführten Prozess, dass in einemsolchen Fall der Geschädigte keine sogenannte Nutzungsentschädigungoder auch Nutzungsvorteil zu zahlen habe (Urteil LG Duisburg vom16.05.2019, Az. 8 O 106/18).In der Regel ziehen die Gerichte in ihren stattgebenden Urteilenimmer eine Nutzungsentschädigung vom Kaufpreis ab.Die Höhe ist abhängig vom Kaufpreis, der gefahrenen Strecke undder anzunehmenden Gesamtlaufleistung des Wagens. So kann durchaus einhöherer Betrag zusammenkommen, den der Kläger nicht mehr erstattetbekommt.Das Gericht führte in seiner Begründung aus, dass Voraussetzungeiner solchen Vorteilsanrechnung jedoch sei, dass der erzielteVorteil mit dem Schadensereignis in einem Zusammenhang stehe, derZweck des Schadensersatzes eine Anrechnung gebiete und keineungerechtfertigte Entlastung des Schädigers eintrete. Es sei daher imEinzelfall nach Sinn und Zweck des Schadensersatzrechts unterBerücksichtigung der gesamten Interessenlage der Beteiligten wertendzu beurteilen, ob dem Geschädigten ein entsprechender Abzug zumutbarsei und diese Anrechnung den Schädiger nicht ungerechtfertigtentlaste.Diese Maßstäbe zugrunde legend komme eine Vorteilsanrechnung inder vorliegenden Konstellation einer vorsätzlichen und sittenwidrigenSchädigung (§ 826 BGB) nicht in Betracht.Die hier einschlägige Norm gewähre den umfassendsten Schutz gegenSchädigungen.Gerechtfertigt werde dieser intensive Schutz durch die besondereVerwerflichkeit des Handelns des Schädigers - das Inverkehrbringenvon Fahrzeugen mit Betrugsmotor durch die Volkswagen AG.Mit diesem Grundgedanken der deliktischen Haftung sei eineVorteilsausgleichung nicht zu vereinbaren. Diese würde letztlich dazuführen, dass der vorsätzlich sittenwidrig Handelnde genauso behandeltwerde wie beispielsweise nach Rückabwicklung eines Vertrages aufgrundeinfacher Mangelhaftigkeit einer Kaufsache. Der besonderenVerwerflichkeit seines Tuns würde hierdurch nicht ausreichendRechnung getragen."Diese Entscheidung darf unzweifelhaft als weiterer großer Schrittin die richtige Richtung - und zwar in die des Verbrauchers -gelten", freut sich Rechtsanwalt Prof. Marco Rogert. Die VolkswagenAG werde das Portemonnaie in Zukunft noch weiter aufmachen müssen.Pressekontakt:Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)211/731 62 76-19Fax: (0049) (0)211/25 03-132E-Mail: fuhrhop@ru-law.deHomepage: www.ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell