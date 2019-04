Landgang mit Stars beim 830. Hafengeburtstag Hamburg / Abwechslungsreiches Programm zwischen Savoir-vivre und Sport (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Landgang beim 830. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG lohnt sich ganzbesonders. Von Freitag, 10. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, präsentiertdas größte Hafenfest der Welt ein erlebnisreiches Programm mitProminenten, südfranzösischem Flair und kultureller Vielfalt. Diesezeigt sich neben der Übertragung von Konzertmitschnitten aus derElbphilharmonie und den Konzerten auf zahlreichen Bühnen auch in denFührungen, Rundgängen und Ausstellungen der Museen und anderenInstitutionen. Gefeiert wird rund um die Landungsbrücken, in derSpeicherstadt, in der HafenCity, am Fischmarkt und am MuseumshafenOevelgönne.Sport-Stars besuchen das größte Hafenfest der WeltOlympia-Siegerin und Weltmeisterin im Beachvolleyball KiraWalkenhorst informiert am Freitag ab 16 Uhr in der HafenCity bei den"Hamburg Active City Championships" über die Förderung vonSpitzensportlern bei der Bundeswehr. Zuvor ist sie ab 13 Uhr an derÜberseebrücke am Stand der Sportfördergruppe Hamburg der "Bundeswehrim Dialog" zu Gast.Leichtgewichts-Ruderer Lars Wichert besucht den HAFENGEBURTSTAGHAMBURG am Samstag - er ist von 11:00 bis 12:00 Uhr an denMarco-Polo-Terrassen in der HafenCity und ab 12:30 Uhr an derÜberseebrücke für Fans und Interessierte da. Bei den ersten "HamburgActive City Championships" können sich Besucher jeden Alters nichtnur über verschiedene Land- und Wassersportarten informieren underste Segelerfahrungen sammeln, sondern erstmalig beiBeachvolleyball, Hockey, Yoga oder Rollstuhlbasketball auch selbstsportlich aktiv werden.Grüße aus dem Süden FrankreichsAuf der Kehrwiederspitze stellt der diesjährige LänderpartnerOccitanie-Südfrankreich die Lebensart im malerischen Okzitanien vor.Die zwischen den Pyrenäen und dem Mittelmeer gelegene Region isttouristisch sehr attraktiv und zugleich die wichtigste Bio-RegionFrankreichs. Der südfranzösische Länderpartner lädt die Besucher desHAFENGEBURTSTAG HAMBURG zu einer kulinarischen Reise durch seineAromen und Geschmäcker ein. Dabei können Spezialitäten wie Austern,Armagnac, handwerklich gebrautes Bier, Olivenöl und Aligot, einKartoffelpüree mit Käse, probiert werden.Zudem können Besucher bei dem Spiel "quilles de huit" selbst aktivwerden. Das "quilles de huit", was frei mit "Achterkegeln" übersetztwerden kann, hat vor allem im Departement Aveyron im NordenOkzitaniens viele Anhänger. Aber auch in den Regionen bis zumMittelmeer wird "quilles de huit" im Freien auf Sand gespielt. Zieldes Spiels ist es, aufgestellte Kegel umzustoßen. DasOccitanie-Südfrankreich Festival wird am Freitag, um 16 Uhr, von derPräsidentin der Region Occitanie, Carol Delga, und Hamburgs ErstemBürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, sowie der BotschafterinFrankreichs in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, eröffnet.TV-Stars aus der Nähe erlebenFans der beliebten ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" aufgepasst: AmSamstag, den 11. Mai, treten die TV-Stars von 15 bis 17 Uhr auf demHAFENGEBURTSTAG HAMBURG auf und geben eine Autogrammstunde.Schauplatz des Geschehens ist stilecht die Kehrwiederspitze. Hier istin der Serie das Polizeikommissariat 21, kurz PK 21, angesiedelt. Mitdabei sind alle Hauptdarsteller sowie die beiden neuen TeammitgliederAybi Era und Marc Barthel, die in der neuen Staffel ab Herbst ihrePremiere feiern.Hamburg neu entdeckenViele Hamburger Museen und Institutionen beteiligen sich amLandprogramm mit speziellen Aktionen. Sie sorgen dafür, dass derHAFENGEBURTSTAG HAMBURG ein Fest der Hamburger ist und dass sogarHamburger ihre Stadt neu erleben können und mit anderen Augen sehen.Beim Rundgang UNESCO-Welterbe stehen an allen drei Tagen gleich dreiherausragende Hamburger Stadtquartiere im Fokus: dasKontorhausviertel, die Speicherstadt und die HafenCity mit derElbphilharmonie.Der St. Pauli Rundgang "DER KLASSIKER" führt am Samstag undSonntag über den weltberühmten Kiez mit allen Highlights. DieArchitektur-Hafenrundfahrt "Bauen am Fluss" beleuchtet am Samstaghingegen die besondere Spannung zwischen neuer Architektur am Wasserund traditioneller Hafenwelt.Unter dem Motto "Einmal Kapitän sein" können Besucher imInternationalen Maritimen Museum aktiv werden. ImSchiffführungssimulator steuern hier am Sonntag Laien unter Anleitungerfahrener Kapitäne zum Beispiel ein Containerschiff bei Wind undWetter in den Hamburger Hafen. Das verspricht Spaß und Nervenkitzel.Maritim und authentisch geht es auch bei der Vorführung historischerHafenobjekte mitten im Hamburger Hafen zu: Das Hafenmuseum Hamburgzeigt Originalobjekte der Viermastbark Peking und weitereeinzigartige Zeitzeugnisse aus der Stückgutzeit und lädt an allendrei Tagen zu Führungen ein. Außerdem können die eindrucksvollenDampfmaschinen des letzten aktiven Schwimmdampfkrans DeutschlandsSaatsee (Baujahr: 1917) sowie des Schutendampfsauger IV (Baujahr:1909) in Aktion erlebt werden.Kunst für alleAuf dem Überseeboulevard erwartet Kunstinteressierte einefotografische Open Art Ausstellung mit dem Titel "Island". Rund 50beeindruckende Aufnahmen von dem nordatlantischen Inselstaat desHamburger Fotografen Michael Poliza können hier unter freiem Himmelbewundert werden.Auf der Cap San Diego direkt an den Landungsbrücken zieht dieDauerausstellung "Ein Koffer voller Hoffnung - Auswandererschicksale1834 bis heute" die Besucher des Museumsschiffes in ihren Bann.Ergänzt wird das Angebot durch eine weitere Ausstellung in denLadeluken 1 und 2: Die schleswig-holsteinische Künstlergruppe"Horizonte" (bestehend aus Renate Volkland, JoHanna, Michael Witt,Bernd Pfeiffer, Heidrun Rehder und Veronique Friedrich) zeigt Hamburgund die norddeutsche Küstenregion in unterschiedlichsten Technikenvon Aquarell über Acryl und Öl bis hin zum Bleistift undkünstlerischer Fotografie.APPsolut informiertDas Programm zum größten Hafenfest der Welt präsentiert sich sovielfältig wie seine Gäste. Interessierte finden daher alleInformationen zu den verschiedenen Angeboten, Aktionen und Rundgängenin der kostenlosen App zum HAFENGEBURSTAG HAMBURG übersichtlichaufgeführt. Die App ist über iTunes und Google Play verfügbar. Auchohne Internetverbindung können viele Funktionen der Gratis-Appgenutzt werden.Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG dankt dem langjährigen HauptsponsorAIDA Cruises. Dank seiner Unterstützung begeistert das größteHafenfest der Welt jedes Jahr aufs Neue mehr als eine MillionBesucher aus aller Welt.